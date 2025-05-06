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桃園人推薦的隱藏版美食！Google評論4.9顆星 俗夠大碗豆花店 免費續豆花糖水冰沙 還有招牌臭豆腐必點

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享

桃園在地人推薦，Google評論居然高達4.9顆星的大園隱藏版美食-爸爸叫我開的店，光店名就超有趣的，讓人印象深刻，招牌必點現點現炸臭豆腐，老闆還會擺盤，加上自己特製的梅子泡菜，超好吃的，另外招牌黑糖冰沙豆花60元俗夠大碗，老闆超大器的，吃不夠居然還可以免費續豆花糖水冰沙，就算你點豆漿或鮮奶也可以續，就是讓你吃飽飽，真是桃園CP值高的豆花店。

爸爸叫我開的店由來：出自於老闆兒子想法，因為爸爸想要找自家兒女開一間豆花臭豆腐專賣店，在大家集思廣益下，偶然蹦出的idea，既然是爸爸說要開店，就叫爸爸叫我開的店吧，真是好記又有趣。

桃園也有免費續豆花糖水冰沙的豆花店，超佛心，任選三種料只要60元。

三種料只要60元，滿滿的料超多超滿足的，一碗居然只要60元，還可以免費續加豆花、黑糖冰沙、糖水也太好了吧～

黑糖豆花冰沙 60元，自選三種配料

黑糖冰沙是一球的，豆花口感綿密，配料我們選擇有粉粿、大紅豆、仙草等。

招牌鮮奶綠豆沙 65元，滿滿的鮮奶毫不手軟，超大器，吃不夠還可以續。

炎炎夏日來一碗超消暑的～

臭豆腐 80元外酥內軟又多汁，加上特製的醬汁跟泡菜相當好吃。

泡菜是自己發酵，有加梅子和九層塔，味道相當特別，為梅子泡菜口味，非常推薦。

很少吃臭豆腐還會擺盤，老闆超用心的，一點都不馬虎，將臭豆腐排列整齊，看起來就很好吃～

爸爸叫我開的店地點就在華與池附近，適合運動後來一碗清涼的豆花消暑。

周邊景點：華興池公園

春暖花開，百花齊放，一整排齊盛開相當美麗，影片分享

2024/4/19最新花況分享

到處都有座位可以休憩賞景。

公園內有觀稜平台、沈水綠廊、水鳥林地及休憩平台。

華興池必遊景點：沉水綠廊，感覺像打破視覺屏障，可以走入水中的走道設計。

有一條白色水中步道，可以走入濕地近距離欣賞，超夢幻的～

走入其中彷彿置身水間，眼前就是一望無際的水景不斷流動。

這裡環境優美，天氣好時湖光山色倒影如畫，建議可以環湖一圈約1公里20分鐘。

園區四周風景如畫，沒想到離巿區不遠，有這麼大片的生態公園，可以讓我們運動健行，超舒壓的～

位於華興池公園湖畔，喬寓咖啡，為第一排湖畔景觀座位區，可以一邊喝咖啡一邊賞景一邊看飛機，欣賞湖光山色美景，短暫遠離塵囂。

兒童遊樂設施有雙軌滑索、極限山丘、冒險森林遊戲場、大碗公溜滑梯、滑草場、攀岩場、玩沙玩水等超多遊樂設施。

爸爸叫我開的店

地址：桃園市大園區新生路143號

營業時間：12:00-20:00 （周日公休）

華興池生態埤塘公園

地址：桃園市大園區華興路205號

喬寓咖啡

地址：桃園市大園區華興路280之1號

營業時間：10:00-18:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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