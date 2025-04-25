芋頭控追高CP值麵包糕餅店！「白楊樹糕點舖」藏身桃園藝文特區，可頌、芋泥蛋糕回購率超高

CP值超高的麵包糕餅店！在桃園藝文特區這塊美食熱區，藏著一家人氣飆升的台式麵包小店「白楊樹糕點舖」，主打平實價格、手作質感，從酥香可頌到綿密蛋糕，每一款麵包都讓人回味無窮。尤其草莓卡士達大可頌、烏豆沙蛋黃酥等招牌品項，不僅視覺吸睛、口感出色，還讓老顧客一試成主顧，儼然成為藝文特區內的新興人氣烘焙名所。

圖／取自白楊樹糕點小舖臉書粉專

圖／取自白楊樹糕點小舖臉書粉專

這間「白楊樹糕點舖」的前身，是台北內湖小有名氣的義大利麵店「17廚房」，不只供應平價美食，也以手工蛋糕與蛋黃酥打出口碑。2023年，因租約到期遷址桃園藝文特區，店面轉型為麵包專賣店後，憑著延續的好手藝與對原物料的堅持，迅速擄獲桃園在地人味蕾。不少忠實顧客依然不遠千里來購買那一顆飽滿濃郁的手工烏豆沙蛋黃酥。

圖／取自白楊樹糕點小舖臉書粉專

可頌系列同樣令人驚艷，像是「草莓卡士達大可頌」僅售85元，外酥內軟、甜而不膩，一口咬下卡士達與草莓交織的層次感令人難忘，口感不油膩的可頌，冰過後更有一番風味，成為回購率超高的明星商品。

圖／取自白楊樹糕點小舖臉書粉專

此外，芋泥類系列蛋糕同樣收穫大量好評，包含波士頓派、卡士達蛋糕等，絕對使用真材實料、接近芋頭原味的內餡，讓芋頭控大呼滿足。蛋糕體口感適中，不甜不膩，整體而言是高CP值的用心之作，讓人一吃就知道這是堅持品質的良心店家，趕快揪團逛起來。

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