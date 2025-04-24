10週年最大升級！ 華泰名品城「歐式繪本花園」全新夢幻場景 10攤美味快餐聚落+巨無霸甜點裝置必打卡

邁入10週年迎來最大升級！ 華泰名品城首波推出「春日尋遊・New Bloom New Finds」檔期，一期廣場打造全新藝術裝置，展現充滿色彩和活力的「歐式繪本花園」，並於二期廣場打造10攤「美味快餐聚落」，還能打卡「巨無霸甜點親子休憩區」，邀大家一同嬉遊春季限定絕美秘境。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

帶著全面優化園區零售、餐飲品牌陣容的決心，華泰名品城園區即日起展至6月18日，展出「春日尋遊」歐式繪本花園秘境，以手繪風的童趣花卉拱門、巨型花朵裝飾、花卉躺椅、多巴胺花藝佈景等，展現春天生機蓬勃的意象，第二季更有Marc Jacobs、PEDRO、John Varvatos等全台獨家Outlet品牌進駐。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

不僅提供視覺上的享受，將打造10攤小木屋「美味快餐聚落」，全新進駐二期廣場周邊，甜點、鹹食樣樣齊全，有日本卡娜甜點屋、長腿薯薯和歐告卷壽司等美食攤位，讓遊客一次滿足味蕾享受。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

吃飽喝足後，還能到一旁的「巨無霸甜點親子休憩區」打卡，囊括薄荷綠甜甜圈、草莓牛奶、雞蛋布丁、繽紛馬卡龍、焦糖奶油鬆餅等趣味造景，成為親子共度時光的絕佳去處。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

此外，還有母親節加碼活動，凡是在5/3、5/4、5/10、5/11至華泰名品城消費滿5,500元的遊客，可憑當日發票至一期裝置花卉攤車前，領取「心動花束」一束，用以表達對媽咪的感激之情。

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城提供

華泰名品城 春日尋遊・美味快餐聚落

活動地點：桃園市中壢區春德路189號二期廣場（華泰名品城二期廣場）

活動時間：週一四11：00～21：00、週五至日11：00～22：00