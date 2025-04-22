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「苗栗火車頭園區」開幕免費入園！朝聖「12台火車頭+貓咪咖啡車」 還有美食、文創加持進駐 一站式玩到翻

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／苗栗火車頭園區粉專、中央社記者管瑞平攝
圖／苗栗火車頭園區粉專、中央社記者管瑞平攝

開幕日免費入園！全台首創「苗栗火車頭園區」將在4/25正式開幕，更推出一日限定「免費入園」，所有民眾都適用，開箱最新兼具鐵道與客家文化的藝文景點。

圖／苗栗火車頭園區粉專
圖／苗栗火車頭園區粉專

鐵道迷、貓奴集合！「苗栗火車頭園區」斥重資籌建，即將於4/25開幕與民眾相見歡，並於開幕當日12:00-17:30開放民眾免費參觀。苗栗火車頭園區以「貓咪與火車的邂逅」為主題，融合懷舊鐵道風情和療癒萌寵元素，園區內不僅有多達12台「經典火車頭」，更設有獨家「貓咪咖啡車、擼貓館」及可愛小火車等，打造全感官新體驗，有望成為苗栗最夯打卡熱點。

圖／苗栗火車頭園區粉專
圖／苗栗火車頭園區粉專

記者范榮達／攝影
記者范榮達／攝影

圖／苗栗火車頭園區粉專
圖／苗栗火車頭園區粉專

此外，園區內還有美食、文創商店等進駐，一站式體驗吃喝玩樂。門票資訊部分，一般票100元，苗栗縣民憑本人證件享優惠價50元，以上皆可折抵園區內餐飲消費50元。另台鐵員工、身心障礙者、幼兒可免費入園（無折抵50元消費）。

「苗栗火車頭園區」確定將在25日正式開幕營運，園區內除展示各式經典火車頭滿足鐵道迷外，也主打貓咪元素吸客，目前已有部分商家進駐。中央社記者管瑞平攝 114年4月12日 中央通訊社
「苗栗火車頭園區」確定將在25日正式開幕營運，園區內除展示各式經典火車頭滿足鐵道迷外，也主打貓咪元素吸客，目前已有部分商家進駐。中央社記者管瑞平攝 114年4月12日 中央通訊社

苗栗火車頭園區

開幕日：2025/4/25

地址：苗栗縣苗栗市英才路130號

粉絲專頁：https://reurl.cc/dQyvOk

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