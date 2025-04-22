「苗栗火車頭園區」開幕免費入園！朝聖「12台火車頭+貓咪咖啡車」 還有美食、文創加持進駐 一站式玩到翻

初春的空氣帶著花草的幽幽芬芳，每呼吸一口都讓人感到洗滌肺腑，「這是咖啡樹烘乾後的葉子，以及用咖啡花、咖啡果乾，和咖啡搭配沖泡的飲品。」The One南園人文客棧管家為參加「南園拾樂 咖啡旅程」的旅客端上手沖精品與茶點，歇心靜息沉澱身心，為接下來的遊園之旅開啟五感。

2025-04-21 09:00