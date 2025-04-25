桃園「P@RK 園宇宙」全啟動！7大特色公園亮點一次看

隨著城市規劃不斷進步，公園早已不只是單純的遊憩空間。桃園市政府近年積極推動「P@RK 園宇宙」全齡共融公園計畫，致力於打造結合生態、教育、文化與遊戲功能的多元化都市綠地。本篇懶人包將帶大家一同翻轉市民對「公園」的想像！





▲圖片來源：桃園市政府





桃園人有福了！為確切落實永續發展及兒少表意權，並因應高齡化社會的時代，桃園市政府積極推動全齡特色共融公園計畫，透過系統性規劃，打造符合各年齡層需求的公園環境。自112年至今為止，7大主題特色公園皆已陸續完工，而為讓大家能更方便的了解到此次「P@RK 園宇宙」計畫所帶來的公園景象與特色，以下將為各位讀者們重點整理出來，讓你一看就能找到自己最想朝聖的公園是哪一座！





▲圖片來源：桃園市政府





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





│八德楓樹腳公園

│華興池生態埤塘公園│龍潭運動公園

│平鎮運動公園

│中壢光明公園

│楊梅四維兒童公園

│陽明運動公園





生態與飛機共舞的濱水綠洲──華興池生態埤塘公園

位於大園區田心里的「華興池生態埤塘公園」，是一座結合生態保育與人本設計的濱水綠地。園區佔地近7公頃，設計大幅打破原有堤防的高牆隔閡，讓水岸風光一覽無遺。沿著曲流水岸及親水平台散步，不僅可欣賞鳥類生態與湖畔倒影，還能體驗飛機從頭頂呼嘯而過的獨特景觀。





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冒險森林遊戲場融合燈光與自然，日夜皆宜；極限山丘更是孩子與青少年的歡樂天堂。而濱水階梯劇場則具備舉辦音樂會、手作市集等活動的潛力，搭配園內濱水咖啡廳，無論是放鬆下午茶還是親子互動，皆能在此找到心靈棲所。





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【華興池生態埤塘公園】

公園地址：桃園市大園區華興路205號





軍事記憶化身冒險樂園──龍潭運動公園

曾為軍事品展示區的龍潭運動公園，經改造後以「共融」、「挑戰」、「地景記憶」為核心，打造出全齡皆宜的冒險樂園。園區內的軍事挑戰區與小勇士訓練場，將軍事元素巧妙融入地形起伏，為孩子們提供寓教於樂的探索環境。



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樂齡體健區與完善的哺乳室、無障礙廁所等設施，體現對不同年齡層的貼心設計。連結市區的步道系統亦同步升級，讓整座公園成為一處具備歷史記憶、互動性與休憩功能的全能綠地。





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【龍潭運動公園】

公園地址：桃園市龍潭區大昌路二段74號





隱身快速道路下的探索樂園──平鎮運動公園

座落於台66快速道路及國道一號交會處的平鎮運動公園，為都市邊緣帶來一片自然綠意。園區透過與在地學校合作的工作坊，收集孩童對於遊戲空間的想像與需求，打造出全齡適用、挑戰性十足的遊戲場。





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從沙坑、鞦韆到抱石場、水戲設施，滿足各年齡層的感官探索需求。尤其自然探索遊戲區鼓勵孩子親近落葉與果實，透過感官與自然互動，激發創意與好奇心。這裡不僅是公園，更是一個學習與冒險的空間實驗室。





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【平鎮運動公園】

公園地址：桃園市平鎮區快速路三段（台66快速道路及國道一號高速公路下方）





夜市旁的綠意據點──中壢光明公園

位於中壢觀光夜市旁的光明公園，面積廣達6公頃，是都市中難得的綠地寶藏。透過參與式設計，蒐集孩童對「自然遊戲」的嚮往，園區規劃特別著重在草地、樹木、水源等自然元素的互動性。





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孩子們在這裡可以接觸果實、翻滾草地、親近溪流，享受豐富的感官體驗。交通方面，園區串聯公車、YouBike及機場捷運站點，無論是居民或外地旅客，都能輕鬆抵達，親近自然不再困難。





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【中壢光明公園】

公園地址：桃園市中壢區民權路396號





重返眷村記憶的故事公園──楊梅四維兒童公園

原為埔心營區的楊梅四維兒童公園，在改造中保留了眷村建築的紅磚意象與歷史場域。園內的「兩條龍」爬架象徵四維國小精神，「眷屋涼亭」與「埔心探索區」則讓孩子們在遊戲中了解過去眷村的生活樣貌。





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這是一座會說故事的公園，融合歷史教育與遊樂功能，讓家庭在享受親子時光的同時，也感受土地的記憶。在這裡，每一次探索都是對地方文化的再認識與情感連結。





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【楊梅四維兒童公園】

公園地址：桃園市楊梅區四維里（座標24.912599005436153, 121.18101232638699）





全齡共享的城市綠肺──陽明公園

作為桃園市區最大自然生態公園的陽明公園，歷經7,500萬元的大規模升級後，成為真正意義上的「全齡共享空間」。草坡探險區讓孩子在自然中奔跑嬉戲；生態教育區則打造出與埤塘文化結合的親水學習環境。





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猿林遊戲區與猿氣體健區分別滿足親子遊戲與長者運動的需求，讓不同世代都能在此尋得適合自己的角落。林下空間的改善與水池生態優化，則讓整體環境更清新舒適，從晨跑到傍晚散步，每一刻都被綠意擁抱。





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【陽明運動公園】

公園地址：桃園市桃園區長沙街11號





璀璨計畫的最後一站──八德楓樹腳公園

作為「P@RK，園宇宙」計畫的壓軸登場之作，八德楓樹腳公園以「燦爛童年」為主題，打破傳統遊樂設施的框架，融合自然探索、感官體驗與共融互動，讓每一位來訪者都能找到屬於自己的遊戲方式。





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改造後的公園不僅適合兒童探索，也貼心考量長者休憩與家庭同樂的需求，真正實現一座「全齡無障礙」的遊戲天堂。無論是週末親子出遊，或是平日午後小歇，這裡都將成為心靈充電的最佳場域。





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【八德楓樹腳公園】

景點地址：可直接導航「八德楓樹腳公園」





此次「P@RK 園宇宙」計畫，除了能代表七座主題公園的總和，也可說是一場關於未來城市空間的想像實踐。桃園市政府透過參與式設計、永續思維與共融理念，成功將公園轉化為具備教育、文化、生態與娛樂功能的公共資產。無論你是熱愛自然的探險家、懷舊文化的記憶收藏家，還是陪伴孩子成長的爸媽，在這片由七座公園構築的「園宇宙」中，你都能找到屬於自己的綠意星球。現在，就來一場屬於你的公園旅行吧！





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