香山區隱藏版美食！在地人都愛這家「老麵包子」　不早點來可是買不到的

新竹頂好包子

香山區隱藏版美食。不早點來可是買不到的老麵包子！(菜單營業時間地址電話)

這家是粉絲推薦位於香山的隱藏版人氣包子店。對於喜歡大肉包的小米來說當然不能錯過。因為粉絲說太晚來吃不到，所以今天一大早6點就出發去探店，沒想到一到門口就看到排隊人潮超誇張！！

包子採用傳統老麵，自然發酵手工製作，外皮帶有麵香與嚼勁，加上鮮美內餡，深受在地人喜愛。

頂好包子-香山店位置

頂好包子-香山店位於香北一路。

頂好包子-香山店環境介紹

頂好包子-香山店菜單目錄搶先看

包子均一價17元/顆，有鮮肉、高麗菜和韭菜三種。

頂好包子-香山店用餐心得分享

鮮肉包 (17元/顆)外皮採用老麵發酵製作，外皮帶有麵香與嚼勁，不會過於鬆軟，內餡是飽滿的蔥肉組合，鮮美多汁，趁熱吃還會爆汁。

搭配店家的辣椒，一個人嗑掉三顆也沒問題～建議來個兩顆包子，再配上一杯豆漿，剛剛好有飽足感。

韭菜包 (17元/顆)內餡有滿滿的韭菜和肉末，濃郁的韭菜香和鮮甜肉末，是重口味朋友最愛！！

高麗菜包 (17元/顆)內餡一樣很多，口味相對清淡一些，適合不愛重口味的朋友。

頂好包子-香山店

地址：新竹市香山區香山里香北一路36號

電話：035398153

營業時間：05:30–10:00(週一公休)

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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