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老闆真佛心！新竹福氣中卷麵線 內用一碗40元麵線 還能免費續一次清麵線

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新竹福氣中卷麵線

內用消費一碗40元的麵線。就可以免費續一次清麵線！(菜單營業時間地址電話)

最近有不少人準備睡公園了，股票跌得慘兮兮。幸好還能找到一碗40元的清麵線填飽肚子！！這家店老闆真是佛心來的，內用消費一碗麵線，提供免費加麵線一次，不會讓你餓著離開。還有超浮誇的滿福麵線，裡頭有中卷、大腸、小腸、肉羹和花枝羹，讓人吃得相當過癮。

福氣中卷麵線位置

福氣中卷麵線位於東門街，東寧宮旁。

福氣中卷麵線環境介紹

店內空間位置不多，所以人多時需要排隊囉。

福氣中卷麵線菜單目錄搶先看

辣椒是必點，夠辣～

福氣中卷麵線用餐心得分享

清麵線 (40元/小份)這碗古早味的麵線，湯頭帶有濃郁的柴魚風味，搭配蒜泥、醋和香菜，簡單又好吃。如果不吃蒜和香菜，記得提早跟老闆說一聲。喜歡重口味的朋友可以加點辣醬，風味更棒喔！

加點魚酥 (30元)搭配麵線一起吃，脆口、香氣十足的魚酥，立刻讓整碗麵線的美味升級！！

招牌滿福麵線 (150元)這碗超浮誇的麵線，有中卷、大腸、小腸、肉羹和花枝羹滿滿配料，真的超級豐富。

中卷鮮甜彈牙！加上辣醬風味更棒。

大腸和小腸滷得入味又軟嫩，個人最愛這兩樣，肉羹的口感也很不錯，而花枝羹的魚味稍微偏重，不是我的菜。但整體來說，150元這個價格真的非常超值。

重點是老闆讓你免費續清麵線一次，不會讓你餓著肚子離開。

福氣中卷麵線

地址：新竹東門街136號

電話：03-5281150

營業時間：11:00至售完為止(公休日請參考粉絲團公告)

現金交易／無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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