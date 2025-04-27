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桃園中壢「老牌豬肝粥」全新店址及菜單！老字號的豬肝粥、冬粉、麵及各式小菜都必吃

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

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桃園中壢美食「老牌豬肝粥」，現在已經從永興街搬遷至中山路上，全新店面的環境更舒適，周邊停車也比較方便！店內販售的品項很單純，就是豬肝和豬肉的粥、麵、冬粉及各式小菜！食材還蠻新鮮的～豬肝也非常好吃唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「老牌豬肝粥」2022年2月已經從永興街搬遷至中山路上囉！新地點周邊的停車比較方便～有一些路邊停車格可以停車～

新店面的環境也比較舒適～環境很乾淨～內用位置也比先前來得多！只是店家生意非常好～如果遇到客滿會需要和其他客人併桌用餐～

櫃台旁邊的白板會寫著當日販售的小菜品項，賣完的品項就會被擦掉，我到店點餐的時候還有六款，等到離開時拍照就只剩下兩款小菜了！非常熱賣！

冷藏櫃內擺放著店家販售的飲品～若有需要可以直接到櫃檯結帳～

【老牌豬肝粥｜完整菜單MENU】

這是「老牌豬肝粥」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

桌面上擺放著醬料可以自行取用～很推薦加辣椒醬和胡椒粉～味道會更棒喔！

【豬肝粥加蛋】

我這天點了豬肝粥加蛋和龍鬚菜～而豬肝粥的份量很多～多到我吃得很撐～要吃飽肯定沒問題！

【龍鬚菜】

龍鬚菜裡面還有滿滿的黑木耳和紅蘿蔔絲點綴～味道不錯～還算蠻實在的！

他們的豬肝粥其實就是湯泡飯的概念～是南部人比較喜歡的口味～我自己還是喜歡煮到糊糊的那種粥！

豬肝非常新鮮～雖然看上去有點血色～但是吃起來完全沒有腥味～口感也很軟嫩！很值得一吃！雖然湯頭顏色看起來很深～但是味道不會太濃太鹹～我覺得要加辣加胡椒會比較夠味。

【以下為初訪老牌豬肝粥紀錄】

初訪「老牌豬肝粥」的時候點了一碗肝肉麵和肝肉冬粉，以及蔥花蛋、涼拌小黃瓜！因為初訪沒吃到豬肝粥～所以2022再訪的時候就直接點豬肝粥來吃（PS：蔥花蛋現已停售）

【涼拌小黃瓜】

涼拌小黃瓜還蠻入味的，份量也很多，除了小黃瓜以外還有紅蘿蔔絲、蒜頭和辣椒點綴。

【肝肉冬粉加蛋】

冬粉的部分選用綠豆做的冬粉，口感很Q，冬粉吸附了湯汁，比我們另外點的白麵條更入味！

【肝肉麵加蛋】

湯頭的部分是沙茶湯底，但是我們都覺得這天的沙茶味道不特別明顯，如果喜歡比較重口味的話可以跟老闆交代一下，讓店家可以煮的濃郁一些！麵條的部分不是很入味～感覺像是喝沙茶湯配上白麵～

店家的豬肝真的是招牌無誤，豬肝很嫩很好吃，果然是店家的招牌！

因為我們這天點的是肝肉麵，除了豬肝以外還有豬肉，但是相較之下豬肝出色許多，下次會想要單點豬肝當餐點的主食！

整體來說，這間「老牌豬肝粥」在2022年搬遷至新地址，環境變得更寬敞舒適，周邊也比較好停車！而招牌的豬肝粥裡面有滿滿的豬肝～食材很新鮮～只是他們的粥就是湯泡飯～不是那種煮到糊糊的粥～喜不喜歡就要看個人口味了！但是餐點份量很足～要吃飽肯定是沒有問題唷。

老牌豬肝粥

地址：桃園市中壢區中山路354號

電話：03-4220756

營業時間：週二至週日06:00-15:00(每週一、週二公休；其他公休日請見店家粉絲團公告)

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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