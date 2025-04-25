10種口味任你選！ 苗栗頭份美食「丹丹香蔥油餅-竹苗行動餐車」 現點現做蔥油餅酥脆又好吃

苗栗頭份美食「丹丹香蔥油餅」，販售現桿現做的好吃蔥油餅，只要銅板價就能吃得滿足，外酥脆,內軟Q的口感讓人忍不住一口接一口，還有10種口味可以選擇喔！在頭份尚順廣場的瓦城泰國料理對面擺攤！千萬別錯過！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考。

「丹丹香蔥油餅（竹苗行動攤車）」自2025年4月17日起就沒有在竹南博愛街擺攤囉，現在無論平假日皆在頭份尚順的瓦城泰國料理對面擺攤！可以導航「苗栗縣頭份市育樂街6號」瓦城的地址。

丹丹香蔥油餅2025年的最新價目表，半張55元、一張100元，總共有10種口味！有胡椒鹽、辣味椒鹽、芥末椒鹽、咖哩椒鹽、海苔椒鹽、起司椒鹽、梅子口味、原味不加、蒜味雞汁、馬告椒鹽！每種口味都各有特色！

PS：蔥油餅都是現點現做，製作過程大約是5-6分鐘，若是不想到現場排隊等候，建議可以先打電話預訂。

【現點現做的手工蔥油餅】

丹丹香蔥油餅的每一顆麵糰都會用塑膠袋分裝，老闆拿出這個像是蔥花饅頭外型的蔥油餅麵糰，看起來好可愛啊！在檯面上抹了一點油以後，就把麵糰放上去，用桿麵棍桿開。

餅皮上加入了青蔥點綴！是說煎蔥油餅也是有撇步的，把桿好的蔥油餅放入油鍋中，用鏟子搓一搓餅皮～這動作主要是為了讓麵粉膨脹，讓受熱更加均勻。

老闆待在鍋邊守著蔥油餅，不時地要旋轉餅皮和翻面，而且還會蓋上木蓋子，主要是讓餅皮可以更均勻的悶熟。

蔥油餅放入油鍋中大約煎3分鐘左右，讓蔥油餅煎到金黃色，把焦脆度拿捏的恰到好處。

把煎好的蔥油餅放涼，等到放涼後就準備切片和調味！而且我覺得很讚的是，店家的蔥油餅是切成一口一片方便入口的大小！

丹丹香蔥油餅的最大特色就是有多種口味可以選擇，除了原味以外還有其他七種口味，有起司椒鹽、梅子、海苔、胡椒鹽、辣味、咖哩椒鹽和芥末椒鹽。

【芥末椒鹽口味】

平常吃章魚燒我都一定要吃芥末口味，嗆到腦門的瞬間真的是超爽快R！第一次看到蔥油餅加芥末的組合當然要點來嚐鮮！但是丹丹香蔥油餅的芥末不是走這個嗆鼻的路線！

芥末椒鹽口味不會有那種嗆到衝到鼻腔的刺激感，但是可以一次享有芥末的微嗆&椒鹽的香氣，我覺得這味道還不賴耶！

【咖哩椒鹽口味】

咖哩飯很常吃，但是第一次看到咖哩口味的蔥油餅呢，想不到這樣的搭配毫無違和感！而且他們的咖哩也不是單一的咖哩粉，是咖哩+椒鹽！任何口味多了椒鹽，真的是很提味，很加分啊！

咖哩蔥油餅的咖哩香氣很明顯，可以吃到濃郁的咖哩味，然後再加了一些辛香的椒鹽提味，平常愛吃咖哩的人可以嘗鮮這個口味！

【起司椒鹽口味】

起司椒鹽口味是鹹香的味道，起司粉加上椒鹽，讓一份蔥油餅有兩個香氣！我覺得吃起來有點像是起司多力多滋的那種味道，是我們平常吃零食餅乾時很常會吃到的味道。

起司的味道很香，也是一款很適合搭配礁岩的口味！但這天遇到到丹丹香蔥油餅時遇到常回購的客人，他和我們推薦了混搭口味，也就是說一份餅皮可以「起司」+「辣味」，常客表示這樣的組合也很好吃呢！

【梅子口味】

梅子口味的蔥油餅是我今天最最喜歡的口味，因為我平常愛吃甘梅薯條，吃某連鎖雞排店的時候也會請店家幫我加胡椒,加辣,加梅粉！鹹食配上梅粉真的是超搭，吃起來才不會覺得膩口！

梅子口味的蔥油餅不會灑太多粉，微微的梅子甜味配上蔥油餅，味道就是棒！因為蔥油餅本身就有鹹度，而且還有蔥花的香氣，加了梅粉點綴會讓味道更提升！個人超推薦！

【丹丹香蔥油餅．銅板美食下午茶】

丹丹香蔥油餅的餅皮很薄，熱熱吃最好吃，外酥脆內軟Q的口感，吃起來超涮嘴！我們外帶回家以後把蔥油餅擺在餐桌上，雖然已經冷掉了，但家人都紛紛問我這是哪裡買的蔥油餅，怎麼這麼好吃。

店家還有販售「苗栗東方美人茶」，此為夏季限定的品項，因為天氣冷的時候冷飲比較少人買，所以冬季暫不供應飲品喔！

整體來說，這間「丹丹香蔥油餅-竹苗行動餐車」真的挺好吃的！PO在IG限時動態時，也收到好多人讚賞的好評！想不到不加蛋的蔥油餅也能這麼好吃，現點現做的蔥油餅口感很棒，吃起來就是外酥脆、內軟Q，而且還有多種口味可以選擇！個人很推薦梅子口味、咖哩椒鹽口味和芥末椒鹽口味！下次再訪會想要吃遍他們所有的口味。

擺攤地點：苗栗縣頭份市育樂街6號（尚順廣場瓦城泰國料理對面）

營業時間：13:00-19:00（售完就收，天氣不佳或下雨會視情況休息，公休日請見店家粉絲團公告）

電話：0926-065-948

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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