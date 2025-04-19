快訊

考量川普關稅仍在未定之天 金管會限空令將繼續實施

全台「最難喝手搖飲」排行榜！前三名網友戰翻 冠軍竟是「它」

親子飯店頂級Buffet升級！ 煙波集團「莫內饗宴」全新改裝 和牛、松葉蟹7大餐區吃到飽 快衝88折優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
全新頂級Buffet品牌「莫內饗宴」。圖／煙波集團提供
全新頂級Buffet品牌「莫內饗宴」。圖／煙波集團提供

親子界最具口碑的煙波集團飯店，旗下頂級Buffet升級囉！ 新竹湖濱館近30年來首次進行自助餐廳全室改裝，打造全新Buffet品牌「莫內饗宴」，推出結合極致饗宴與藝術美學的用餐體驗，將提供包括松葉蟹、鮑魚、天使紅蝦、極黑和牛壽司在內的多達7大餐區，滿足食客挑剔的味蕾。此次試營運期間將享有88折優惠，喜愛美食的朋友切勿錯過！

煙波集團新竹湖濱館全室改裝，重磅推出全新頂級Buffet品牌「莫內饗宴」。圖／煙波集團提供
煙波集團新竹湖濱館全室改裝，重磅推出全新頂級Buffet品牌「莫內饗宴」。圖／煙波集團提供

新竹湖濱館的「莫內饗宴」全新Buffet品牌以莫內大師的作品為靈感，7大餐區分別帶有不同的命名靈感，從海鮮吧的「潮韻」、活體海鮮水車的現撈、現煮，燒烤區取名「炙曦」，熱鍋區取名「炙境」，生魚片和壽司區取名「鮨影」，海鮮吧則被稱為「潮韻」，到甜點區的「瑰彩」，每個區域都有其獨特的特色料理，每一處都散發出無限誘人的美味與氛圍。

「世界珍饈」現切爐烤極黑和牛背肩。圖／煙波集團提供
「世界珍饈」現切爐烤極黑和牛背肩。圖／煙波集團提供

不僅是一個用餐場所，也是一個藝術品味相結合的奢華天地，特別與國際職人合作，帶來了世界冠軍職人王鵬傑所打造的「酸種麵包」和「蜂巢麵包」，還有即將推出的與世界調酒大賽冠軍高永霈的聯名特調。餐中更有桌邊專人服務，提供手摘薄荷茶與鹹派點心，為顧客帶來更多驚喜與美好味覺享受。

「食藝精品」冰霜栗香蒙布朗；「流行食尚」現切爐烤威靈頓鮭魚排選用鮮嫩挪威鮭魚。圖／煙波集團提供
「食藝精品」冰霜栗香蒙布朗；「流行食尚」現切爐烤威靈頓鮭魚排選用鮮嫩挪威鮭魚。圖／煙波集團提供

「世界珍饈」於平假日全餐期供應紅白酒暢飲、假日提供西班牙柑橘果香「Faena Moscato 氣泡酒」清新濃郁、微甜清爽。圖／煙波集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「世界珍饈」於平假日全餐期供應紅白酒暢飲、假日提供西班牙柑橘果香「Faena Moscato 氣泡酒」清新濃郁、微甜清爽。圖／煙波集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐期價位分別是，平日每人售價午餐1180元、午茶880元、晚餐1380元；假日午餐1580元、午茶1180元、晚餐1680元，12歲以上以成人計費，6歲以上至未滿12歲兒童，原價40%、3歲以上至未滿6歲幼兒童，原價10%，以上均需另加10％服務費，未滿3歲以下幼兒免費。

「流行食尚」現點現做韓式毛巾捲蛋糕。圖／煙波集團提供
「流行食尚」現點現做韓式毛巾捲蛋糕。圖／煙波集團提供

經長達2年以上自然熟成，被譽為火腿界的勞斯萊斯「西班牙伊比利帶骨火腿」。圖／煙波集團提供
經長達2年以上自然熟成，被譽為火腿界的勞斯萊斯「西班牙伊比利帶骨火腿」。圖／煙波集團提供

另有試營運優惠至4月25日前，指定參與社群分享活動即享有88折優惠，而4月26日正式開幕至6月30日則推出平日用餐再享「俱樂部免費暢玩券」、「四人同行一人免費券」及「活動刮刮卡」等優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編輯推薦

Buffet 吃到飽 和牛 松葉蟹

相關新聞

親子飯店頂級Buffet升級！ 煙波集團「莫內饗宴」全新改裝 和牛、松葉蟹7大餐區吃到飽 快衝88折優惠

親子界頂級Buffet全新體驗！ 新竹煙波「莫內饗宴」試營運 和牛、松葉蟹吃到飽 現正88折優惠

藝術野餐回來了！「作繪來野餐」慢活登場 體驗南洋手作美食饗宴

【旅奇傳媒/編輯部報導】春天來了，最 Chill 的藝術野餐也回來了！全台最具文藝氣息的野餐《作繪來野餐》即將於04/19（六）與04/20（日）熱情登場，帶領大家一秒「出國」，在2,700坪的森林中

打破刻板印象！中壢最新「文青風平價牛排屋」 高CP值排餐220元起 免加價喝「酥皮濃湯」還有自助吧吃到飽

還以為得正跨界賣牛排！有別於常見的樸實店面，中壢這間新開幕「平價牛排屋」主打質感文青風格，沙朗牛排220元即可享用季節時蔬、酥皮濃湯，還有自助吧與咖哩飯吃到飽，...

中壢美食之光！主打濃郁系的在地牛肉麵，牛腱肉超鮮嫩，六種特色湯頭任你選

udn走跳美食／老錢的老巢 大家都曉得「牛肉麵」可謂中壢之光，很多外縣市的朋友來玩都必吃的就是那兩家名氣響亮的老字號牛肉麵，不過身為一個中壢人，其實這兩年我最常吃的反而是另外一家主打濃郁湯頭

人氣點心入口即化！ 苗栗在地烘焙坊「日進發糕餅小舖」 雪花糕一盒50元必嚐 8種口味吃不膩

udn走跳美食／艾瑪 如果不是在地人帶路，我真的不會注意到這間 日進發糕餅小舖！被在地朋友譽為第一名雪花糕，真是超級隱藏版，雪花糕已經漲到一盒50元，雪花糕有黑芝麻、牛奶、抹茶、咖啡、地瓜、芋泥

苗栗40年老字號美味傳承！ 老余牛家莊桃園女兒店「大盆牛肉鍋」上桌 加20元就是牛肉麵

udn走跳美食／艾瑪 不用跑苗栗後龍！知名在地老余牛家莊老字號，在桃園就吃得到，而且是苗栗總店老闆女兒開的，口味掛保證一樣，大盆牛肉鍋一上桌有夠搶眼，牛肉、羊肉混鍋再加麵與配料，真的很大一盆，吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。