親子飯店頂級Buffet升級！ 煙波集團「莫內饗宴」全新改裝 和牛、松葉蟹7大餐區吃到飽 快衝88折優惠

親子界最具口碑的煙波集團飯店，旗下頂級Buffet升級囉！ 新竹湖濱館近30年來首次進行自助餐廳全室改裝，打造全新Buffet品牌「莫內饗宴」，推出結合極致饗宴與藝術美學的用餐體驗，將提供包括松葉蟹、鮑魚、天使紅蝦、極黑和牛壽司在內的多達7大餐區，滿足食客挑剔的味蕾。此次試營運期間將享有88折優惠，喜愛美食的朋友切勿錯過！

煙波集團新竹湖濱館全室改裝，重磅推出全新頂級Buffet品牌「莫內饗宴」。圖／煙波集團提供

新竹湖濱館的「莫內饗宴」全新Buffet品牌以莫內大師的作品為靈感，7大餐區分別帶有不同的命名靈感，從海鮮吧的「潮韻」、活體海鮮水車的現撈、現煮，燒烤區取名「炙曦」，熱鍋區取名「炙境」，生魚片和壽司區取名「鮨影」，海鮮吧則被稱為「潮韻」，到甜點區的「瑰彩」，每個區域都有其獨特的特色料理，每一處都散發出無限誘人的美味與氛圍。

「世界珍饈」現切爐烤極黑和牛背肩。圖／煙波集團提供

不僅是一個用餐場所，也是一個藝術品味相結合的奢華天地，特別與國際職人合作，帶來了世界冠軍職人王鵬傑所打造的「酸種麵包」和「蜂巢麵包」，還有即將推出的與世界調酒大賽冠軍高永霈的聯名特調。餐中更有桌邊專人服務，提供手摘薄荷茶與鹹派點心，為顧客帶來更多驚喜與美好味覺享受。

「食藝精品」冰霜栗香蒙布朗；「流行食尚」現切爐烤威靈頓鮭魚排選用鮮嫩挪威鮭魚。圖／煙波集團提供

「世界珍饈」於平假日全餐期供應紅白酒暢飲、假日提供西班牙柑橘果香「Faena Moscato 氣泡酒」清新濃郁、微甜清爽。圖／煙波集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐期價位分別是，平日每人售價午餐1180元、午茶880元、晚餐1380元；假日午餐1580元、午茶1180元、晚餐1680元，12歲以上以成人計費，6歲以上至未滿12歲兒童，原價40%、3歲以上至未滿6歲幼兒童，原價10%，以上均需另加10％服務費，未滿3歲以下幼兒免費。

「流行食尚」現點現做韓式毛巾捲蛋糕。圖／煙波集團提供

經長達2年以上自然熟成，被譽為火腿界的勞斯萊斯「西班牙伊比利帶骨火腿」。圖／煙波集團提供

另有試營運優惠至4月25日前，指定參與社群分享活動即享有88折優惠，而4月26日正式開幕至6月30日則推出平日用餐再享「俱樂部免費暢玩券」、「四人同行一人免費券」及「活動刮刮卡」等優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康