桃園南門市場早餐暖胃推薦！招牌「什錦湯麵」料多實在 香酥涮嘴「炸韭菜捲、炸雞捲」也必點

有人跟阿東一樣非常喜歡逛傳統市場的嗎？每到一個新的地方都會想去逛逛當地的傳統市場，看看有什麼好吃的人氣美食。

這次分享的是桃園南門市場的劉媽媽麵攤，這間店在IG、小紅書幾乎是南門市場的人氣店，10篇貼文中有10篇都會提到它。店內招牌各式粥、湯、麵應有盡有，點碗麵再配上各式現炸小菜，就是小編心目中最棒的大餐啦。

周末的南門市場人潮滿滿，花了一點時間在人潮中覓得劉媽媽攤位，不算小的攤位用餐區幾乎被坐滿，還有零星幾組站著候位。等待期間先來研究菜單，把網友推薦的什錦麵、炸物全都點了一輪，店內翻桌速度很快，沒多久就輪到我們啦。

老闆、老闆娘在鍋爐前忙不停，出餐速度飛快，遇到吃飽要結帳的顧客，瞄一眼就能準確算出用餐金額，簡直不要太佩服，這什麼超神心算能力。

才剛點完餐沒多久餐點就陸續上桌，炸韭菜捲、炸雞捲、紅糟肉是必點，本來還想來份網友激推的炸豬肝，但想想還要吃些別的東西，必須要保留一點胃容量。

第一次吃炸韭菜捲，老實說阿東沒有特別愛吃韭菜，但炸過的韭菜酥脆且沒有韭菜特有的濃烈氣味，就像在吃天婦羅的感覺，好吃耶。

炸雞捲用料也很實在，是吃得到肉塊的這種，不是粉漿飽滿的雞捲，搭配醬汁、薑絲一起吃去油解膩。

紅糟肉的部分，阿東個人比較喜歡帶點肥肉的紅糟肉，純瘦肉口感的我還好，這道下次應該不會再點。

熱呼呼的什錦麵上桌啦，比網路上看到的尺寸似乎略小一點，但食材卻給得很足。豬肝給滿三片、還有蚵仔、蝦子、花枝等新鮮海產，湯頭也很清甜好喝，加上辣椒醬更讚。

冷冷的冬天配上一碗熱湯麵，暖心又暖胃。朋友點了一碗炸醬麵，小小一碗60元老實說挺貴的，但炸醬鹹香夠味，吃起來還算涮嘴，也就沒這麼抱怨了。

劉媽媽

地址：桃園市桃園區南昌東街25號

營業時間：早上6點至下午2點；周一公休

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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