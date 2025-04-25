火鍋版饗食天堂沒誇張！桃園美食「小福利麻辣鍋」超狂菜色吃到飽 炙燒握壽司、海鮮拼盤、和牛極霜爽爽開吃

早就聽過小福利麻辣鍋的大名，傳說中的「火鍋版饗食天堂」到底有多威。數十款蔬菜、肉品、海鮮，甚至還有炸物拼盤，吃個火鍋也能吃到團團圓圓有沒有這麼浮誇。吃過一次之後意猶未盡，決定找時間再去二訪。

小福利麻辣鍋是饗賓集團旗下的火鍋品牌，目前在全台共有4間門市，阿東這次是吃桃園中茂新天地的分店，平日晚間用餐人潮不多，可以舒舒服服享受滿滿的食材。

火鍋湯底共有麻辣／汕頭／雞湯／番茄四種口味，需要加湯可以自取。自助吧則有蔬菜區、肉品區、海鮮區、炸物、握壽司、涼拌小菜類、飲品、冰品等。光是丸餃類的選擇就多達15種，喜歡吃丸餃類的朋友應該會很開心。

蔬菜類的選擇也還行，大陸妹、水蓮、高麗菜等都很新鮮，被夾完店員就迅速補貨，這個工作效率值得給讚！很難得見到吃到飽火鍋有水蓮，水蓮控本東表示滿意，幾乎專攻水蓮開吃。

油條絕對是麻辣鍋不可或缺的好朋友，小福利甚至還有酥炸魚皮、豆皮，這三寶放進鍋內簡直不要太邪惡。

海鮮部分，雖然阿東不喜歡吃海鮮，但看到這麼多種類也忍不住流口水，軟絲、鯛魚片、酸菜魚必吃的烏鱺魚片、干貝、小卷、花枝漿等。蝦仁將、花枝漿甚至都是自助挖的那種，想吃多大塊就挖多大塊！

不僅有海鮮，這裡還有韓式風味牛肉片、花雕雞胸肉等，選擇真的很多，光吃這一區就很飽了！！另外肉類部分，小福利的肉片點餐方式很特別，每桌會附上四根小木夾，將木夾丟入想吃的肉品盒子中，肉片切好就會連同夾子一起送回來。

肉片都是現點現切，豬肉選擇只有豬梅花肉、豬五花肉；牛肉的選擇有霜降牛、安格斯黑牛、嫩煎牛、和牛極霜和牛五花。全部吃過一輪之後，阿東的首選是和牛極霜和霜降牛，肉品帶點油花吃起來入口即化，好嫩好好吃。

炙燒鮭魚握壽司、炙燒和牛握壽司全部都是吃到飽，這個火鍋店到底能多狂~~~但握壽司的壽司飯偏硬，吃起來有點乾，而且容易有飽足感，想全力進攻火鍋的朋友，略吃一兩顆就夠了。

阿東也蠻喜歡店內的涼拌小菜，白蘿蔔、泡菜、雲耳都很好吃，搭配火鍋吃更加開胃爽口。

你以為這樣就結束了嗎，並沒有，小福利居然還有賣咖哩飯／手切滷肉飯，沒有胖三公斤是走不住大門的。

還有櫻花蝦油飯，一小碟大概兩三口就能吃完，但這個會很飽，不要吃太多！！

台式風味的菜品當然不只這些，往下一區走居然被阿東看見鹹水雞？？？什麼火鍋店居然有鹹水雞？？另外還有拔絲地瓜跟營養三明治，這根本是小夜市吧小夜市～

本來以為就這樣結束，直到阿東看到這一區，居然會有花好月圓、小酥肉、芝麻球，有夠浮誇～～馬上爽夾一盤大吃一波。

每樣都夾一點吃吃看，竟然也能擺滿整桌，好家在阿東餓了很久（？ 光速掃盤之姿把整桌美食吃光光。

小福利初體驗相當滿意，必須要找時間再來二訪！下次朋友聚餐就選這裡啦～～～

小福利麻辣鍋

地址：桃園市桃園區同德五街61號11樓

電話：03 355 2558

網址：https://xiaofree.com.tw/zh-TW/store/chungmao

營業時間：早上11點半至下午4點；下午5點至晚上9點半；周末早上11點半至晚上9點半

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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