藝術野餐回來了！「作繪來野餐」慢活登場 體驗南洋手作美食饗宴

【旅奇傳媒/編輯部報導】春天來了，最 Chill 的藝術野餐也回來了！全台最具文藝氣息的野餐《作繪來野餐》即將於04/19（六）與04/20（日）熱情登場，帶領大家一秒「出國」，在2,700坪的森林中感受南洋度假氛圍。椰風輕拂，音樂環繞，讓手作、藝術與異國美食交織成一場獨特的沉浸式體驗。

今年第三屆「2025作繪來野餐︱南洋 Chill 手作」以南洋度假風 × 藝術手作 × 美食饗宴貫串全場，今年活動內容也再升級。不僅推出超值贈品，凡購買單人一日券（售價1290元）即贈市價680元的潮流 Jansport Luna 萬用小包，數量有限，送完為止！活動日當天前100名入館憑票者，可免費獲得一顆現剖椰子！

▲現場有自由野餐區以及座位區。 圖：雄獅文具／提供

現場佈置滿滿南洋氛圍，打造森林度假感升級之外，還有異國美食餐車進駐，現場精選泰式打拋飯、MAMA 麵、南洋雞蛋燒、月亮蝦餅等異國料理，滿足你的挑嘴味蕾。現場還伴隨著音樂氛圍感拉滿，讓你在春日微風中，盡情 Chill 享受，帶本書、喝杯酒，爸媽放手小孩，跟著現場人員，來場色彩遊戲體驗一起帶動遊玩吧！

還有島國手作課，凡購票者即享一堂課程，在30年的樹蔭下伴隨微風，挑戰彩繪托特包、沙畫蠟燭、蠟染燈、手作霓虹燈等，讓你創意大爆發！入館同時體驗想像力製造所的漸層彩色筆創作及館內多樣互動設施，還有3F超人氣螢光特展藝術體驗，讓視覺與創意交織，嗨玩整日！

▲島國手作工作坊，今年集結各式南洋風格手作，專業老師引導，打造自己獨一無二的作品。 圖：雄獅文具／提供

雄獅文具迎來70周年，作為台灣美術畫材的領導品牌，長年致力於推廣美術教育，而想像力製造所則將「生活即是藝術、人人都是藝術家」的理念，融入場館與各式創意活動，讓參與者透過創作，發現美學的無限可能。今年也響應04/22「世界地球日」，活動鼓勵參加者攜帶野餐墊與環保餐具，一起愛地球。首度推出「野餐專車」，從台北車站直達活動現場，減碳又輕鬆，將永續概念融入日常。

這次活動更攜手多家理念相同的品牌，一同為活動加持！美國經典背包品牌 JanSport 將帶來潮流與實用兼具的背包產品，台灣純淨保養品 auscentic 綠藤生機，以天然成分呵護肌膚；來自法國的防蚊領導品牌 Parakito 法國帕洛，採用天然植萃防蚊配方，讓你在森林野餐中友善使用安心防蚊。

▲搭配森林異國餐車，享受泰式打拋飯等異國特色料理。 圖：雄獅文具／提供

館內同樣注重環保理念，使用蒲公英環保家用品系列，從日常小細節開始守護地球。此外，TFM 東方美集團的 suisai 淨透酵素粉N及黑炭泥淨透酵素粉，讓你在戶外活動後，輕鬆洗去一整天的黏膩與疲憊；Kanebo 佳麗寶旗下明星高效防曬品牌 ALLIE，讓你在陽光下自在玩樂，盡情享受野餐時光。溫泡Kids香氛Q泡泡 & 倫士度去味沐浴露，讓你的野餐旅程更添舒適香氣。

【活動資訊】

・活動日期：2025/04/19（六）& 2025/04/20（日）

・活動時間：10:30-17:00（最後入場時間15:30）

・活動地點：雄獅文具《想像力製造所》－桃園市龍潭區中原路二段188號

・更多活動資訊與購票：https://lionpencil.com.tw/nBg3H/news

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