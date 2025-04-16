打破刻板印象！中壢最新「文青風平價牛排屋」 高CP值排餐220元起 免加價喝「酥皮濃湯」還有自助吧吃到飽

那羅部落所在的尖石鄉昔日曾是煤礦開採的地點，也是日治時期山林開發基地，吸引客家族群聚居，全盛時期曾多達上千戶，後來礦脈枯竭、林業衰落，只餘下尖石鄉對外交通隘口的內灣仍有人家。「錢不過鳥嘴山」是當時用來形容內灣老街繁華景象的俚語。

2025-04-06 09:01