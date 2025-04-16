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打破刻板印象！中壢最新「文青風平價牛排屋」 高CP值排餐220元起 免加價喝「酥皮濃湯」還有自助吧吃到飽
還以為得正跨界賣牛排！有別於常見的樸實店面，中壢這間新開幕「平價牛排屋」主打質感文青風格，沙朗牛排220元即可享用季節時蔬、酥皮濃湯，還有自助吧與咖哩飯吃到飽，雖然平價但用餐氛圍與美味程度都不打折。
中壢新開幕的平價牛排館「#STEAK牛排屋」光是招牌就引人注意，大大的井字符號還被網友誤認成手搖店「差點進去點飲料」。與常見平價牛排館不同的是，「#STEAK牛排屋」店內走明亮、文青風，以「平實奢華的平價牛排」為主軸，排餐最低220元起，皆附有季節時蔬、蛋和麵等經典搭配，就連一般需加價換購的「酥皮濃湯」也包含在附餐裡。
此外，內用還有自助吧可以自取無限吃，咖哩飯、10種飲料和霜淇淋統統有，加上舒適的用餐環境，直接讓你對平價牛排改觀！除內用外，店家還有提供「外帶型商業午餐」，有沙朗牛排、豬排及脆皮雞腿排3種選擇，價格落在180-200元，附濃湯及咖哩飯或鐵板麵2擇1，讓百元牛排也能吃得很Chill。
#STEAK牛排屋
地址：中壢區新生路80號1F
營業時間：11:00-14:30、17:00-23:00；假日11:00-23:00
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