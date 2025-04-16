快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

聽新聞
0:00 / 0:00

打破刻板印象！中壢最新「文青風平價牛排屋」 高CP值排餐220元起 免加價喝「酥皮濃湯」還有自助吧吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／＃steak粉專及＃steak老闆FB
圖／＃steak粉專＃steak老闆FB

還以為得正跨界賣牛排！有別於常見的樸實店面，中壢這間新開幕「平價牛排屋」主打質感文青風格，沙朗牛排220元即可享用季節時蔬、酥皮濃湯，還有自助吧與咖哩吃到飽，雖然平價但用餐氛圍與美味程度都不打折。

圖／＃steak老闆FB
圖／＃steak老闆FB

中壢新開幕的平價牛排館「#STEAK牛排屋」光是招牌就引人注意，大大的井字符號還被網友誤認成手搖店「差點進去點飲料」。與常見平價牛排館不同的是，「#STEAK牛排屋」店內走明亮、文青風，以「平實奢華的平價牛排」為主軸，排餐最低220元起，皆附有季節時蔬、蛋和麵等經典搭配，就連一般需加價換購的「酥皮濃湯」也包含在附餐裡。

圖／＃steak粉專
圖／＃steak粉專

圖／＃steak老闆FB
圖／＃steak老闆FB

圖／＃steak粉專
圖／＃steak粉專

此外，內用還有自助吧可以自取無限吃，咖哩飯、10種飲料和霜淇淋統統有，加上舒適的用餐環境，直接讓你對平價牛排改觀！除內用外，店家還有提供「外帶型商業午餐」，有沙朗牛排、豬排及脆皮雞腿排3種選擇，價格落在180-200元，附濃湯及咖哩飯或鐵板麵2擇1，讓百元牛排也能吃得很Chill。

圖／＃steak粉專
圖／＃steak粉專

#STEAK牛排屋

地址：中壢區新生路80號1F

營業時間：11:00-14:30、17:00-23:00；假日11:00-23:00

粉絲專頁：https://reurl.cc/rEr6My

編輯推薦

CP值 中壢 吃到飽 咖哩 得正 手搖 文青 桃園美食 牛排 霜淇淋

相關新聞

打破刻板印象！中壢最新「文青風平價牛排屋」 高CP值排餐220元起 免加價喝「酥皮濃湯」還有自助吧吃到飽

還以為得正跨界賣牛排！有別於常見的樸實店面，中壢這間新開幕「平價牛排屋」主打質感文青風格，沙朗牛排220元即可享用季節時蔬、酥皮濃湯，還有自助吧與咖哩飯吃到飽，...

中壢美食之光！主打濃郁系的在地牛肉麵，牛腱肉超鮮嫩，六種特色湯頭任你選

udn走跳美食／老錢的老巢 大家都曉得「牛肉麵」可謂中壢之光，很多外縣市的朋友來玩都必吃的就是那兩家名氣響亮的老字號牛肉麵，不過身為一個中壢人，其實這兩年我最常吃的反而是另外一家主打濃郁湯頭

人氣點心入口即化！ 苗栗在地烘焙坊「日進發糕餅小舖」 雪花糕一盒50元必嚐 8種口味吃不膩

udn走跳美食／艾瑪 如果不是在地人帶路，我真的不會注意到這間 日進發糕餅小舖！被在地朋友譽為第一名雪花糕，真是超級隱藏版，雪花糕已經漲到一盒50元，雪花糕有黑芝麻、牛奶、抹茶、咖啡、地瓜、芋泥

苗栗40年老字號美味傳承！ 老余牛家莊桃園女兒店「大盆牛肉鍋」上桌 加20元就是牛肉麵

udn走跳美食／艾瑪 不用跑苗栗後龍！知名在地老余牛家莊老字號，在桃園就吃得到，而且是苗栗總店老闆女兒開的，口味掛保證一樣，大盆牛肉鍋一上桌有夠搶眼，牛肉、羊肉混鍋再加麵與配料，真的很大一盆，吃

嚐茶堂客家菜！ 新竹內灣老街 感受客庄裡歲月沉澱的懷舊氛圍

那羅部落所在的尖石鄉昔日曾是煤礦開採的地點，也是日治時期山林開發基地，吸引客家族群聚居，全盛時期曾多達上千戶，後來礦脈枯竭、林業衰落，只餘下尖石鄉對外交通隘口的內灣仍有人家。「錢不過鳥嘴山」是當時用來形容內灣老街繁華景象的俚語。

山裡面的預約制古早味！ 桃園大溪「有雞料理」台菜餐廳 超值大份量台式農家料理，必點放養土雞跟芋頭米粉湯

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 這家放養土雞的台菜料理藏的有夠深！想吃還得考驗一下技術，真的就在山裡面。是間主打古早味台式農家料理餐廳，土雞都是放養的，芋頭米粉湯是用鋼盆裝，那芋頭真的超大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。