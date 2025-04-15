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桃園「龍岡米干節」4／19登場 為緬甸祈福傳遞溫暖 國際長街宴匯聚四海情誼

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2025年米干節特別將傳統潑水節及火把節轉化為祈福儀式，為緬甸地震災情祈福。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
2025年米干節特別將傳統潑水節及火把節轉化為祈福儀式，為緬甸地震災情祈福。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「桃園龍岡米干節」將於04/19-04/27熱鬧登場，日前活動記者會，也適逢「世界緬僑聯誼大會」首度在桃園舉行，來自美國、泰國、緬甸、澳洲、香港、澳門等地超過300位緬華僑胞齊聚龍岡，與桃園市長張善政及各界貴賓共襄盛舉為本屆米干節揭開序幕，以象徵祝福的金粉傳遞「四海相聚，共祈平安」的信念，為緬甸祈福，同時邀請更多民眾一同走進龍岡，認識異域文化、品嚐金三角美食。

▲2025桃園龍岡米干節將於04/19-04/27熱鬧登場，同步為緬甸祈福傳遞溫暖。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲2025桃園龍岡米干節將於04/19-04/27熱鬧登場，同步為緬甸祈福傳遞溫暖。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

「桃園龍岡米干節」自創辦以來已邁入第15年，除大力推廣滇緬泰多元文化、美食，帶動當地商圈發展，亦榮獲交通部觀光署「國際級特色活動」肯定，忠貞新村文化園區更入選為「台灣觀光100亮點」，成為桃園年度最具代表性的觀光品牌活動之一。

桃園市政府經發局執行的「忠貞市場」整建工程，已於04/10完工開幕，全新樣貌，令人耳目一新。今年米干節活動規模再升級，首度加碼辦理三場次的長街宴，每場次88桌，首波開賣即於24小時內完售，再次展現桃園多元節慶文化的魅力。

潑水祈福火把求吉 傳遞善念

03/28緬甸中部發生強震災情，今年米干節特別將傳統潑水節及火把節轉化為祈福儀式，透過文化儀典傳達對災區的祝願與關懷，今年活動也會配合328緬甸地震聯合賑災行動（待衛福部勸募字號核准確定後即對外公佈），送愛心溫暖到緬甸災區，幫助災民重建家園。

此外，04/19、04/20邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，象徵著洗去過去一年的罪惡，迎接嶄新的一年，觀光旅遊局也邀請民眾來現場參與潑水祈福儀式，為台灣及世界人民祈願平安。04/27晚間於忠貞新村文化園區也將燃起篝火，融合「點火求吉」的儀式，伴隨著雲南少數民族的打歌表演，祈求好運，傳遞溫暖關懷之情! 現場還有各式的特色攤位和豐富多元的體驗互動，如踩街遊行、民族打歌、趣味闖關、服飾體驗、文化 DIY 等豐富活動，更可以大啖在地小吃及異國美食，快約上親朋好友一同參與這場視覺與味覺的雙重饗宴，認識龍岡深厚的故事力、文化力和獨特的美食。

此外，位於龍岡地區中山路、貿東路、前龍街以及龍平路上更有超過60家米干店也同步推出道地滇緬風味料理與熱情服務，讓民眾在美食中品味歷史、在故事中感受文化，體驗桃園多元族群文化交織的獨特魅力。

▲04/19-04/27活動期間入住桃園好棧，即可憑住宿証明免費至活動現場服務台兌換限量米干節提袋。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲04/19-04/27活動期間入住桃園好棧，即可憑住宿証明免費至活動現場服務台兌換限量米干節提袋。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

接駁服務便利 入住好棧享好禮

龍岡地區橫跨中壢、平鎮、八德三區，是滇緬異域孤軍撤台時的住所，洋溢著濃厚的多元文化的人文聚落，來到龍岡，不能錯過的莫屬忠貞新村文化園區及忠貞市場，乘載著歷史記憶也傳承著在地的好滋味、更有著其他地方難以發現的特殊料理及食材；還有充滿文創氣息的馬祖新村，可以細細品味老空間的活化與再生；鄰近的景點還有清真寺、國旗屋、全台最美的龍岡圖書館等，不妨趁著周末假期安排小旅行，順便感受米干節的獨特的節慶氛圍，凡04/19-04/27活動期間入住桃園好棧，即可憑住宿証明免費至活動現場服務台兌換限量米干節提袋。

觀旅局提醒，龍岡地區周邊停車空間有限，區內道路狹窄，交通易堵塞，假日出遊開車的民眾可將車停放於龍岡大操場，搭乘免費接駁車前往會場；亦可於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」至忠貞站。

2025桃園龍岡米干節官網：https://www.ricenoodlefestival.tycg.gov.tw

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