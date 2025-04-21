The One南園人文客棧　探索東方古典園林的生活逸趣

【圖／文：行遍天下】

初春的空氣帶著花草的幽幽芬芳，每呼吸一口都讓人感到洗滌肺腑，「這是咖啡樹烘乾後的葉子，以及用咖啡花、咖啡果乾，和咖啡搭配沖泡的飲品。」The One南園人文客棧管家為參加「南園拾樂 咖啡旅程」的旅客端上手沖精品與茶點，歇心靜息沉澱身心，為接下來的遊園之旅開啟五感。

▲圖片提供：The One南園人文客棧

8萬坪的古典莊園裡，春光乍現、萬物舒展，鼻尖聞到樹葉摩挲擦出來的香氣，眼睛看到天鵝優游在曲橋流水之間，耳際聽到花叢鳥鳴，以及時而悠揚、時而內斂的箏曲，在這座無圍牆的美術館裡，每穿過一處亭台樓閣，古箏老師皆會演奏不同意涵的樂曲，引領人們沉浸式感受不同於日常的風雅。

The One南園人文客棧曾是聯合報創辦人王惕吾退休養老及接待貴賓政要之處，院落融合江南庭園與閩式紅磚建築特色，是「台灣建築之父」漢寶德的得意之作，一進一景的古典建築配置中蘊含著風水寓意及文化傳承。

▲圖片提供：The One南園人文客棧

The One南園人文客棧不只提供全包式住宿體驗，為了常客與一日遊的旅客，推出「探索日常美的生活質趣」為主題的體驗遊程，以咖啡結合音樂，尋聲遊覽無邊際綠意園林，或是結合午宴，用舌尖感受台灣山海食藝。





品賞經典地景藝術

南園最具代表性的地景藝術當屬日本建築大師隈研吾設計的「風檐」。考慮新竹特有的九降風，設計以738根檜木構築表現一種動態曲面，透過精準運算的榫接工法，勾勒出這件17層框架層層交疊繁複結構的作品，表層覆上高科技ETFE透明薄膜，展現如風一樣的流暢律動姿態。

▲圖片提供：The One南園人文客棧





南園拾樂-咖啡旅程

遊園之外，管家將在專屬廂房為旅人端上茶點，搭配花果葉開展三款風格迥異的手沖香茶，並透過分享咖啡葉、花和果的咖啡生長故事，由永續循環利用的理念，以咖啡文化的角度帶來充實味蕾與心靈的旅程。





飲食地景午宴

在同心樓拾季廳樓品嚐「飲食地景」為主題的午餐，也許是一碗台式油蔥醬佐淡淡柑橘酸甜香「北投桶柑拉麵」，加上「無思農場」活鹽麴醃制鹹豬肉，亦是層次多變的紫蘇醬油清髮菜蟳羹，以舌尖環遊台灣四季風土滋味。





無牆美術館導覽

在這個「無圍牆美術館」的亭台樓閣裡偷得浮生半日閒，從飄散著檜木香的同心樓出發，一步一景的穿過竹苑、蘭苑、戲台，登上制高點的南樓，透過建築與園林之美實現對於生活的美好想望。





旅宿資訊

The One南園人文客棧

地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號

電話：02-2562-1777

網址：nanyuan.theonestyle.com

費用：「南園拾樂-咖啡旅程」、「雅敘南園」一日遊一人平日NT$2200+10%、假日NT$ 2400+10%(每日限量款待，詳洽官網預約)。住宿兩人入住「風、花、雪、月」四意廂房平日 NT$ 16,800+10% /假日 NT$ 18,800+10%





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