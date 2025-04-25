快訊

命運一樣！黃呂錦茹、柯文哲逃不過「偵查第2次」 羈押禁見理由曝光

CATCHPLAY+升級CATCHPLAY TV可看熱門第四台！AI即時影片翻譯嚇壞唐綺陽

黑歷史挖出！高雄楠梓托嬰中心虐8嬰 負責人曾害死男嬰

親子遊好去處 新竹市青草湖「SUP買一送一」抽獎活動開跑

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
新竹市青草湖天鵝船和SUP活動都相當受歡迎。　圖：新竹市政府城市行銷處／提供
新竹市青草湖天鵝船和SUP活動都相當受歡迎。　圖：新竹市政府城市行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新竹市青草湖擁有美麗的湖光山色，是週末假期親子同樂、放鬆心情的最佳去處。新竹市政府城市行銷處表示，即日起舉行「SUP 單板體驗買一送一抽獎活動」優惠活動，除了可以漫步湖畔，欣賞春日美景外，還能親子共乘天鵝船、挑戰熱門的SUP單板體驗，感受漂浮在湖面的樂趣。

▲夏天即將到來，新竹市青草湖是戲水的好去處。　圖：新竹市政府城市行銷處／提供
▲夏天即將到來，新竹市青草湖是戲水的好去處。　圖：新竹市政府城市行銷處／提供

代理市長邱臣遠表示，推薦大家來新竹市體驗「新竹山湖海」遊程，串聯十八尖山、青草湖與新竹漁港17公里海岸線，讓遊客從城市綠肺健行出發，到青草湖體驗湖上輕旅行，以及騎行南寮十七公里海岸，感受夕陽與海風的魅力。

▲新竹市青草湖天鵝船。　圖：新竹市政府城市行銷處／提供
▲新竹市青草湖天鵝船。　圖：新竹市政府城市行銷處／提供

青草湖透過市府積極推廣，已成為市民休閒遊憩的熱門景點，無論是親子共遊、三五好友出遊，或是獨自享受湖邊靜謐時光，青草湖都能帶來不同的樂趣。為了讓更多遊客體驗青草湖的魅力，即日起至04/30推出 SUP 單板體驗買一送一抽獎活動，只要拍下親子同遊青草湖的最美畫面，並在指定貼文下留言分享，即有機會抽中這項超值優惠。

▲SUP 單板體驗。　圖：新竹市政府城市行銷處／提供
▲SUP 單板體驗。　圖：新竹市政府城市行銷處／提供

此外，青草湖也可搭乘天鵝船，享受湖面划行的樂趣，並欣賞青草湖的湖光山色！城銷處補充，「SUP 單板體驗買一送一抽獎活動」得獎者將於05/07公布，詳情請關注「青草湖水域遊憩中心」FB粉絲專頁，趁著連假期間帶上親朋好友，一起來青草湖體驗湖上冒險，留下難忘的假期回憶。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

竹山 買一送一 連假

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

春天幸福小旅行…新竹市健走5路線 用雙腳愛上這座城市

新北市戶外犬去年減48% 相信動物協會：公私協力是關鍵

鋒面到！台中以北大雨特報 北北基等7縣市對流旺盛小心大雷雨

美提高關稅後民進黨首場說明會 綠火力全開批藍白親中

相關新聞

10種口味任你選！ 苗栗頭份美食「丹丹香蔥油餅-竹苗行動餐車」 現點現做蔥油餅酥脆又好吃

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 苗栗頭份美食「丹丹香蔥油餅」，販售現桿現做的好吃蔥油餅，只要銅板價就能吃得滿足，外酥脆,內軟Q的口感讓人忍不住一口接一口，還有10種口味可以選擇喔！在頭份尚順

芋頭控追高CP值麵包糕餅店！「白楊樹糕點舖」藏身桃園藝文特區，可頌、芋泥蛋糕回購率超高

CP值超高的麵包糕餅店！在桃園藝文特區這塊美食熱區，藏著一家人氣飆升的台式麵包小店「白楊樹糕點舖」，主打平實價格、手作質感，從酥香可頌到綿密蛋糕，每一款麵包都讓人回味無窮。尤其草莓卡士達大可頌、烏豆沙蛋黃酥等招牌品項，不僅視覺吸睛、口感出色，還讓老顧客一試成主顧，儼然成為藝文特區內的新興人氣烘焙名所。

桃園「P@RK 園宇宙」全啟動！7大特色公園亮點一次看

隨著城市規劃不斷進步，公園早已不只是單純的遊憩空間。桃園市政府近年積極推動「P@RK 園宇宙」全齡共融公園計畫，致力於打造結合生態、教育、文化與遊戲功能的多元化都市綠地。本篇懶人包將帶大家一同翻轉市民對「公園」的想像！

10週年最大升級！ 華泰名品城「歐式繪本花園」全新夢幻場景 10攤美味快餐聚落+巨無霸甜點裝置必打卡

10週年最大升級！ 華泰名品城「歐式繪本花園」全新夢幻打卡點 10攤美味快餐聚落+巨無霸甜點場景 親子完美出遊

華泰名品城展開最大改裝 預告第二季獨家Outlet店進駐

GLORIA OUTLETS華泰名品城推出「春日尋遊・New BloomNew Finds」檔期，同時結合繽紛花草、鏡球...

「苗栗火車頭園區」開幕免費入園！朝聖「12台火車頭+貓咪咖啡車」 還有美食、文創加持進駐 一站式玩到翻

開幕日免費入園！全台首創「苗栗火車頭園區」將在4/25正式開幕，更推出一日限定「免費入園」，所有民眾都適用，開箱最新兼具鐵道與客家文化的藝文景點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。