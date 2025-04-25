親子遊好去處 新竹市青草湖「SUP買一送一」抽獎活動開跑

【旅奇傳媒/編輯部報導】新竹市青草湖擁有美麗的湖光山色，是週末假期親子同樂、放鬆心情的最佳去處。新竹市政府城市行銷處表示，即日起舉行「SUP 單板體驗買一送一抽獎活動」優惠活動，除了可以漫步湖畔，欣賞春日美景外，還能親子共乘天鵝船、挑戰熱門的SUP單板體驗，感受漂浮在湖面的樂趣。

▲夏天即將到來，新竹市青草湖是戲水的好去處。 圖：新竹市政府城市行銷處／提供

代理市長邱臣遠表示，推薦大家來新竹市體驗「新竹山湖海」遊程，串聯十八尖山、青草湖與新竹漁港17公里海岸線，讓遊客從城市綠肺健行出發，到青草湖體驗湖上輕旅行，以及騎行南寮十七公里海岸，感受夕陽與海風的魅力。

▲新竹市青草湖天鵝船。 圖：新竹市政府城市行銷處／提供

青草湖透過市府積極推廣，已成為市民休閒遊憩的熱門景點，無論是親子共遊、三五好友出遊，或是獨自享受湖邊靜謐時光，青草湖都能帶來不同的樂趣。為了讓更多遊客體驗青草湖的魅力，即日起至04/30推出 SUP 單板體驗買一送一抽獎活動，只要拍下親子同遊青草湖的最美畫面，並在指定貼文下留言分享，即有機會抽中這項超值優惠。

▲SUP 單板體驗。 圖：新竹市政府城市行銷處／提供

此外，青草湖也可搭乘天鵝船，享受湖面划行的樂趣，並欣賞青草湖的湖光山色！城銷處補充，「SUP 單板體驗買一送一抽獎活動」得獎者將於05/07公布，詳情請關注「青草湖水域遊憩中心」FB粉絲專頁，趁著連假期間帶上親朋好友，一起來青草湖體驗湖上冒險，留下難忘的假期回憶。

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