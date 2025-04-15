中壢美食之光！主打濃郁系的在地牛肉麵，牛腱肉超鮮嫩，六種特色湯頭任你選

大家都曉得「牛肉麵」可謂中壢之光，很多外縣市的朋友來玩都必吃的就是那兩家名氣響亮的老字號牛肉麵，不過身為一個中壢人，其實這兩年我最常吃的反而是另外一家主打濃郁湯頭、口味又非常多元的「集英會牛肉麵館／集英會牛肉麵」！

它們的牛肉麵總共有原味、酸菜、梅釀番茄、藥膳、川味、宮廷麻辣等六種口味，都搭配著切得很大片、口感鮮嫩又有彈性的牛腱肉，以及Q彈滑口的刀削寬麵，然後店內還有免費的自助吧供應多款飲料與冰淇淋（一般牛肉麵店很少有自助吧的），每次都可吃得非常滿足，所以我陸陸續續已經去吃過10次左右了，今天也想誠心推薦給大家。

集英會牛肉麵館目前總共有五間店，分別分佈在桃園、中壢以及平鎮（文末會附上分店詳細資訊），我最常去的就是離我家走路不用10分鐘就可抵達的「集英會牛肉麵館-中央東店」，它地位位於中壢「公七公園」附近，隔壁不遠處就是中壢人都很熟悉的「麥當勞-中壢中央餐廳」，然後離中壢火車站也不會太遠，走路基本上5～6分鐘就到了。

p.s.你們如果開車前往的話可以考慮停在公七公園的「中央地下停車場」

店內環境長這樣，我覺得比起一些比較傳統的牛肉麵店更有一種明亮、溫馨的氛圍，採用了大量木質的元素，空調方面也很注重，不會讓客人吃到整個汗流浹背的狀態，是那種可以很舒適用餐的空間。

桌椅的選用蠻特別的，你們應該很少看到牛肉麵店全都是這種長型的桌子的吧？其實我第一次去用餐時也有點不習慣，想說這樣不是很容易要坐在陌生人的旁邊吃麵嗎⋯⋯但後來陸續去吃了很多次，其實從來沒有真的坐到需要緊鄰著陌生人，即使是正中午的時間來用餐也通常都會間隔一到兩個空位，所以社恐的i人也不用太過於擔心～

你們看，像我這天去用餐就幾乎一個人可以佔一大桌這樣吃麵，然後雖然這裡用餐完以後需要客人自己把碗、筷等餐具拿去回收台，但基本上回收完都馬上會有店內服務人員來把桌面再仔細擦拭乾淨，所以整個用餐環境一直都是保持十分整潔的狀態，不會像某些小吃店一樣桌面、地上常常都有油膩、髒亂的感覺。

如果真的遇到什麼連假的巔峰用餐時間、需要候位的話，入口處也有準備幾張椅子，可以讓候位的客人坐著等。

再來看到的是一般牛肉麵店、小吃店很少會看到的「免費自助吧區」。

有些小吃店可能會提供個什麼冰紅茶之類的，但這邊提供的是比較好的飲料機，像照片中的「Asia Farm」的「卡曼橘果汁」是我的最愛，酸甜又解渴，每次來都會喝個兩、三杯。

這是大家應該都很熟悉的可口可樂系列飲料機，然後左邊還有一台是有提供冰、溫、熱開水的「賀眾牌飲水機」。

飲水機的水可以直接倒來喝，店內也有提供免費的茶包、糖、奶精可以讓客人DIY沖泡，還有～我第一段就跟你們提過這裡的牛肉麵是「濃郁系」的牛肉麵，若有些客人真的覺得太濃、喝得很不習慣的話，也可以自己加一些熱水來稀釋湯頭唷！

自助吧還有提供白醋跟業者自製的辣醬。

他們的辣醬真的蠻厲害的，而且是辣得很涮嘴那種～用來拌乾麵跟沾佐滷味都很對味，強力推薦無辣不歡的朋友一定要試試！（然後最近去的這一次我朋友竟然裝完辣醬以後整碟放在那邊忘了端回桌上⋯⋯這邊跟業者道歉一下，真的不是故意浪費的，我是後來回家看照片才熊熊想起那時他裝的辣醬怎麼後來沒有出現在桌上⋯⋯）

喔～對了！餐具也是放在自助吧這一區的抽屜讓客人自取。

免費的自助吧還有提供「明治」的冰淇淋，這個我們吃完牛肉麵再來挖。（有時也會看到有客人在吃麵之前就先吃冰的⋯⋯）

再來看到這一張是目前最新版的菜單，除了牛肉麵以外還有牛肉湯麵、牛肉湯、乾麵（乾麵系列『有大小碗』之分），然後小菜的部份新增滷牛肚、滷牛筋、涼拌魚皮等品項，那些之前沒有。

來這裡用餐基本上都可以自由挑選座位，然後用手機掃描桌上的QR Code就可以線上點餐，點好以後記得要先去櫃台結帳（目前只收現金），接下來餐點就會有服務人員送上桌來。（如果有比如說長輩不太會操作手機的話，也可以請服務人員協助點餐）

p.s.這裡像日式拉麵店一樣給客人很多客製化的選擇，比如說你可以把麵條換成細麵、麵條的硬度要比較軟或有嚼勁都可以調整、湯頭濃度可以選一般的或是比較淡的，如果不要蔥花的話也可以不加（『線上點餐時』在裡頭『文字備註』或付款時『直接跟店員說』都可以）

其他還有一些小菜可以自取。

不過請大家注意一下，如果你們有要點小菜的話，請先用點餐系統來點，結帳後店家才會請你去冰箱自取唷～（如果原本沒有點的話，不能直接自己動手拿）

當天結帳時發現近期還有一個「打卡送訂製鋼珠筆」的活動，送完為止，大家如果有興趣入手的話，可以近期趕快去吃一波唷！

再來帶大家看看我們當天中午點了哪些美味的餐點～♪

【梅釀番茄牛肉麵 210元】

第一碗看到的是我來集英會最常點的「梅釀番茄牛肉麵」，不過因為當天沒吃早餐、肚子特別餓，所以有加100元升級成「肉量加倍」的版本，照片中那一碗實際是310元唷！

中壢最有名的另外兩家牛肉麵，牛肉的部份都是給比較不規則的肉塊，不過這裡的都是厚度與尺寸差不多的那種，排起來像一朵牛肉花瓣一樣，相當賞心悅目。

這裡的麵條基本上是提供照片中那種比較寬的Q彈刀削麵，但想換成細麵也是可以。

我第一次喝這裡的湯的時候也被它的濃度給嚇到！覺得這應該是我這輩子喝過最濃的牛肉麵湯⋯⋯但陸續喝過幾次以後已經愛上這種真材實料的滋味（我都不會想點比較淡的），像這個梅釀番茄牛肉麵的湯雖然濃，但喝起來不會死鹹，而是感受得到肉汁的精華以及番茄的酸香開胃（還有些許紫蘇梅的香氣），有滿滿的茄紅素，然後我每次都會喝到見底，捨不得浪費。

這裡的牛肉都是用軟嫩可口、品質嚴選的牛肋條去切片而成，滷製到非常入味，咀嚼時彈性十足，又不會讓人覺得很費力，鮮嫩的口感每次都吸引我吃了還想再吃，回味無窮。（上個月去泰國玩10天左右，回國隔天的第一餐我就是來吃這一家的牛肉麵）

【養生藥膳牛肉麵 190元】

第二碗是「養生藥膳牛肉麵」，沒有選「肉量加倍」，不過有額外花20元來「加麵」，這樣可以吃得非常有飽足感。

我平常去吃火鍋的時候最喜歡點藥膳類的湯頭，所以當初得知這裡的牛肉麵竟然有養生藥膳這個口味就蠻期待的～

實際喝起來，它因為有加入當歸等十數種中藥材的成份，所以帶有一股舒服的甘味，但它畢竟是牛肉麵的湯、不是火鍋的湯，所以一半以上的比例還是以渾厚的紅燒牛肉湯為底，喝起來也是相當夠味的！

加麵的部份我是建議一般食量的女生千萬不要加（除非本來就自認食量過人）⋯⋯因為真的會吃得很撐，我朋友有時候中午跟我來這裡吃然後有加麵，後來晚上就吃不下其他晚餐了。

牛腱肉的敘述剛才有提過，所以就不再贅述了。（平常來吃，如果沒到非常餓的話，光吃這五片其實就非常滿足了）

【涼拌魚皮 50元】

小菜的部份我們這次有點了新推出的「涼拌魚皮」。

我朋友本來是不太敢吃魚皮的（因為討厭那種軟爛的口感），但這裡的魚皮吃起來比滷豬頭皮還Q～酸酸辣辣的滋味真的讓人胃口大開，我個人也是非常喜愛。

【滷牛肚 100元】

之前集英會的小菜只有冰箱那幾種，不過近期推出了牛滷味的系列，我這次也點了其中的「滷牛肚」。

比較帶有嚼勁的滷牛肚本來就深得我心，這裡的滷到相當入味，咀嚼起來還會有迷人的滷汁滲出，搭配香噴噴的蔥花真是可口極了。

【滷牛筋 100元】

另外一種牛滷味是「滷牛筋」，你們看照片可能會以為小小一碟而已，但我實際吃起來是覺得量還蠻多的說。

這牛筋滷到幾乎入口即化的狀態，咀嚼時毫不費力，滿滿的膠質以及惹味的滷汁讓人難以抵抗，除了單吃以外我覺得放進麵裡跟麵條和肉片一起品嚐也是不錯的吃法。

【滷豆干 40元】

這個是我之前來用餐就常常會點的「滷豆干」，由店家所精心滷製。

有些人可能覺得滷豆干不是都差不多嗎⋯⋯但如果你們自己回想一下就會知道豆干其實也有各式各樣的，有些小吃店的滷豆干沒什麼氣孔、滷起來也沒啥豆香味，甚至不沾醬油膏就完全沒味道，但這裡的是滷到非常夠味，吃起來也不會乾巴巴的，愛吃滷豆干的朋友不容錯過。

【黃金泡菜 40元】

最後一道小菜是「黃金泡菜」，這個我也是之前來就點過好幾次。

一般黃金泡菜該有的脆度以及酸甜開胃的滋味它都沒有少，不過我個人覺得它的辣度比我之前吃過的別家黃金泡菜辣度要再高一咪咪，像我這朋友是很不能吃辣的那種，他吃一口就不敢再吃第二口了⋯⋯（但這個辣度我是可以接受的，愛吃辣的人應該會覺得很涮嘴）

餐後不要忘記自助吧還有免費的冰淇淋唷～（這邊的冰淇淋質地還蠻好挖的，不會像某些餐廳的冰淇淋硬得像石頭一樣⋯⋯）

記得之前來的時候這裡是提供「Niseko」的冰淇淋，現在換成「明治」的了，但真心覺得以牛肉麵店免費提供的冰淇淋來說，願意提供明治的已經算非常有誠意的了！

比起一些阿哩不達的品牌⋯⋯明治是大家信賴的日本大廠，冰淇淋口感也是有品質保證的，草莓口味還可以吃到些許的果肉，我超尬意！

以上就是這次的分享，我覺得「集英會牛肉麵館」是一間CP值相當高的牛肉麵店，雖然光看單價的話他們的牛肉麵沒有特別便宜⋯⋯但這裡有免費提供其他同業沒有的自助吧，然後除了牛肉麵的賣相特別吸引人以外，實際吃起來的肉片與麵條口感、濃郁的湯頭都讓許多饕客吃得津津有味，所以在Google上也累積了平均4.7顆星的好評，我目前是幾乎每一、兩個禮拜就會來吃一次，推薦大家以後有到桃園、中壢一帶的時候不要只知道老字號的那兩家牛肉麵，集英會也是一個相當不錯的選擇唷！

地址：桃園市中壢區中央東路63號（中壢火車站附近）

電話：0903-577-035

營業時間：11:00 ~ 21:00（中午不休息）

官方粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61555211788101

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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