嚐茶堂客家菜！ 新竹內灣老街 感受客庄裡歲月沉澱的懷舊氛圍
【圖／文：行遍天下】
那羅部落所在的尖石鄉昔日曾是煤礦開採的地點，也是日治時期山林開發基地，吸引客家族群聚居，全盛時期曾多達上千戶，後來礦脈枯竭、林業衰落，只餘下尖石鄉對外交通隘口的內灣仍有人家。「錢不過鳥嘴山」是當時用來形容內灣老街繁華景象的俚語，從事高危險工作、領取高薪的礦工將內灣當作暫時的居留地，很捨得在這裡花錢，熱鬧的街上盡是酒樓茶肆及旅舍，覆蓋日式黑瓦的內灣戲院便是過去留下，歇業前曾有過歌舞昇平的風光歲月，如今是全台保存最完好的木造戲院，掛滿老電影海報的外牆洋溢著懷舊氛圍。
走在老街上，空氣中飄散花生糖、野薑花粽與客家菜包的香氣，坐在百年木造建築改造成的文青咖啡館裡喝杯拿鐵，悠哉閒適。「內灣茶堂客家菜」是老街上以客家料理聞名的食肆，桔醬油雞、薑絲大腸、客家燜筍、炒鹹豬肉、野薑花烘蛋等皆是老闆娘擅長的手路菜，配上一壺清香東方美人，2樓窗邊面對著內灣車站，只見慢車駛進月台放下幾位乘客後便緩緩離去，日落時分夕陽餘暉灑落在鐵道上，勾勒出舊時光的浪漫。
店家資訊
內灣茶堂客家菜
地址：新竹縣橫山鄉中正路61號
電話：03-584-9362
時間：10:30-19:30，週三公休
消費：四菜一湯550元，附贈一壺東方美人茶與擂茶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言