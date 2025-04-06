嚐茶堂客家菜！ 新竹內灣老街 感受客庄裡歲月沉澱的懷舊氛圍

【圖／文：行遍天下】

那羅部落所在的尖石鄉昔日曾是煤礦開採的地點，也是日治時期山林開發基地，吸引客家族群聚居，全盛時期曾多達上千戶，後來礦脈枯竭、林業衰落，只餘下尖石鄉對外交通隘口的內灣仍有人家。「錢不過鳥嘴山」是當時用來形容內灣老街繁華景象的俚語，從事高危險工作、領取高薪的礦工將內灣當作暫時的居留地，很捨得在這裡花錢，熱鬧的街上盡是酒樓茶肆及旅舍，覆蓋日式黑瓦的內灣戲院便是過去留下，歇業前曾有過歌舞昇平的風光歲月，如今是全台保存最完好的木造戲院，掛滿老電影海報的外牆洋溢著懷舊氛圍。

走在老街上，空氣中飄散花生糖、野薑花粽與客家菜包的香氣，坐在百年木造建築改造成的文青咖啡館裡喝杯拿鐵，悠哉閒適。「內灣茶堂客家菜」是老街上以客家料理聞名的食肆，桔醬油雞、薑絲大腸、客家燜筍、炒鹹豬肉、野薑花烘蛋等皆是老闆娘擅長的手路菜，配上一壺清香東方美人，2樓窗邊面對著內灣車站，只見慢車駛進月台放下幾位乘客後便緩緩離去，日落時分夕陽餘暉灑落在鐵道上，勾勒出舊時光的浪漫。





店家資訊

內灣茶堂客家菜

地址：新竹縣橫山鄉中正路61號

電話：03-584-9362

時間：10:30-19:30，週三公休

消費：四菜一湯550元，附贈一壺東方美人茶與擂茶





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