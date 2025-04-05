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苗栗夢幻紫色咖啡屋！幸福啵啵草x許願藤x九重葛 一次收藏

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▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


隱身在苗栗寧靜角落的【噢哈娜咖啡屋】，曾是賞蝶與捏陶的悠閒場所，如今已蛻變為花園景觀咖啡館。坐在園內，手捧香醇咖啡，一回神可能就與翩翩飛舞的小昆蟲擦肩而過。這裡不只是品味咖啡的好地方，更是被大自然環繞的秘境，讓人彷彿走進了一座療癒系仙境。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


每到花季，咖啡屋的花卉總是吸引無數遊客駐足。成串的錫葉藤如夢似幻，輕輕搖曳在微風中，隨手一拍都是一幅浪漫畫作。近期，九重葛與錫葉藤也迎來了盛開期，熱情的粉紅、鮮豔的橘紅與淡雅的銀白交織成一片夢幻景致，讓整座園區充滿生氣，宛如繽紛的童話世界。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


除了常見的綠色啵啵草，這裡竟然還有超罕見的藍紫色幸福啵啵草！這種草植色澤迷人，帶著獨特的神秘感，讓人一眼就被深深吸引。通體藍紫的色調彷彿來自奇幻世界，不少遊客特地前來，只為親眼見證這片迷人的奇景。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


【噢哈娜咖啡屋】不僅有自然花海，還精心打造了充滿藝術感的拍照場景。空中飄揚的紫色雨傘、色彩繽紛的藝術牆，處處都能感受到濃濃的紫色魅力。這裡的每一個角落，都像是精心布置的畫作，讓人拍不停、流連忘返。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


【噢哈娜咖啡屋】

賞花地點：苗栗縣西湖鄉金獅18-5號

收費方式：200/人

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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