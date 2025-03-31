「午茶Buffet」450元有找！這家飯店自助百匯拚了 平日限定「兩人同行1人免費」4月必衝
新竹人衝午茶Buffet！新竹「芙洛麗飯店」內自助百匯餐廳「平日下午茶」強勢回歸，4/1至4/30，推出「Buffet午茶最低價」兩人同行一人免費，平均每人450元有找就能吃到飽。
人氣Buffet「食譜自助百匯」位於新竹「芙洛麗飯店」裡，最新平日下午茶餐期回歸，並加碼推出「兩人同行一人免費」的超狂優惠，4/1至4/30平日限定，四位同行兩人免費，至多免費5位成人。餐價部分，成人每位798+10%元，優惠折扣後平均一人只要439元超好價，異國料理、炸物、甜點等多樣菜色統統無限爽吃。
下午茶餐期為14:30至16:30，「兩人同行一人免費」活動不與其他優惠併用，限現金或刷卡結帳；特殊節假日不適用，詳情以官網公告為準。
芙洛麗飯店 食譜自助百匯 Recipe House
地址：新竹市民族路69號1F
訂位專線：03-6238899
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