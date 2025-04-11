苗栗40年老字號美味傳承！ 老余牛家莊桃園女兒店「大盆牛肉鍋」上桌 加20元就是牛肉麵
udn走跳美食／艾瑪
不用跑苗栗後龍！知名在地老余牛家莊老字號，在桃園就吃得到，而且是苗栗總店老闆女兒開的，口味掛保證一樣，大盆牛肉鍋一上桌有夠搶眼，牛肉、羊肉混鍋再加麵與配料，真的很大一盆，吃起來也很夠味，內用桌數不多，建議想吃一定要預約～
老余牛家莊 在哪？
老余牛家莊（桃園店）位在桃園後火車站！桃園區建國路靠近漢中街口，門口可以臨停摩托車，汽車可停放萊爾富旁邊收費停車場，距離桃園監理站約3分鐘車程，從桃園火車站過去約10分鐘車程～
- 電話：03-3675253
- 地址：桃園市桃園區建國路331號
- 營業時間：10:30~21:00
老余牛家莊（桃園店）本來在桃園後站，遷移到在一條路上，在建國路尾接近監理站！
老余牛家莊 菜單MENU
主鍋有牛肉鍋、羊肉鍋兩種選擇！如果都敢吃建議點牛羊綜合。鍋類依人頭計算300元/人，其它一都是單點，主食只有麵沒有飯，醬料豆腐乳30元、蔬菜豆腐配料一份60元，肉片、丸子和牛肚一份100元，要外帶牛肉鍋最少要點兩人份600元。
自助櫃有碗盤、筷子和勺子，整體都挺乾淨。
凍豆腐一送上來先愣住！第一次看的那麼小的凍豆腐，回家看相片其實挺可愛，應該只有一般凍豆腐1/4大小，迷你凍豆腐好療癒，煮起來也比較好入味。
每桌都有辣椒醬油，是很傳統的鹹辣味～朋友之前就說余家的 湯頭很濃郁，不用沾醬就很夠味，真的我從頭到尾都沒沾醬吃。
大盆牛肉鍋
這一大鍋底4人份！用鍋不夠形容，要用大盆、臉盆形容才夠力～
以沙茶與大量番茄當基底，用慢火熬煮成濃郁湯頭，湯底原本就有些食材，有牛肉、羊肉、高麗菜、大白菜與白豆腐，一看就知道是重口味牛肉湯，表面還浮著一層油脂。
我們另外單點了牛肚與丸子，人多配料還可以多點一些。
隨便一撈就是滿滿配料！一般正常的大湯勺，放在這盆鍋裡變得好小喔～牛肉、羊肉與牛肚都切成小塊狀，對客人來說很方便吃，這點還不錯挺貼心。
牛肉湯風味很濃郁！這股濃醇味還是別處喝不到。
沒有明顯沙茶味，有淡淡番茄酸香味，整個湯底酸甜鹹調和挺剛好，唯一比較不習慣的就是偏油了點。
小凍豆腐在鍋裡顯得更大盆了！！！
才喝完一碗就覺得有一點偏油！每個人飲食習慣不同，於是我開始把撈油撈掉⋯⋯
牛肉、羊肉混鍋吃
我本身沒有特別愛吃羊～因為怕騷！
沒想到這羊肉沒羊騷味，牛肉與羊肉都是特別挑過，每一塊都還是粉嫩肉色，肉質不鬆散很軟嫩，加上滷製入味，湯底本身也夠味，不需要沾調味料就滿好吃。
粉嫩細緻肉質咬起來有肉汁！越咀嚼鮮味越明顯。
超大盆牛羊雜麵
點了兩顆生麵！要下鍋之前要稍微抖開～不然會發現一大坨卡在一起，麵條挺有嚼勁扎實感，入口瞬間還以為我在吃牛雜麵，當作吃大盆牛肉麵也划算。
麵條滿耐煮吃到最後也沒糊爛！湯頭依舊很夠味。
老余牛肉鍋讓我留下好印象還滿好吃！牛肉與羊肉都很軟嫩，加麵條就是好吃的牛肉麵，唯一可惜就是 湯太油了點，需要搭配一瓶油切茶來解膩，老闆娘態度讓我們冷到爆，明顯不耐煩，就看自己能不能接受啦～
老余牛家莊
電話：03-3675253
地址：桃園市桃園區建國路331號
營業時間：10:30~21:00
公休：依臉書公告為主
兒童餐具、兒童座椅：有，有
服務費：無
停車場：無（附近收費停車場）
官網：無
FB粉專：老余牛家莊-桃園建國直營店
文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂
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