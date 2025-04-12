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人氣點心入口即化！ 苗栗在地烘焙坊「日進發糕餅小舖」 雪花糕一盒50元必嚐 8種口味吃不膩

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

如果不是在地人帶路，我真的不會注意到這間 日進發糕餅小舖！被在地朋友譽為第一名雪花糕，真是超級隱藏版，雪花糕已經漲到一盒50元，雪花糕有黑芝麻、牛奶抹茶咖啡地瓜、芋泥、紅豆與花生8種口味，原味牛奶入口即化，尤其是芋泥雪花糕必買，還吃得到芋頭顆粒感～

雪花糕專賣店 在哪？

日進發糕餅小舖在苗栗後龍鎮中山路上，苗栗有兩家分店，我們剛好在後龍就來這間分店，距離後龍火車站步行約3分鐘，可在附近找白線臨停。

  • 地址：苗栗縣後龍鎮中山路8號（後龍店）

  • 營業時間：7:30~21:30

日進發糕餅小舖店

日進發糕餅小舖就像一般烘焙坊，有各種台式麵包、蛋糕捲與派品點心，最熱門的是雪花糕！雪花糕很多地方都有賣，作法也不難，但是要做的好吃才是重點，朋友敢推薦肯定是好吃，雪花糕算是很有歷史的點心，老一輩的應該都認識～

這面櫃上有好多獎盃，老闆兒子曾獲得烘焙業大獎，沒想到小小一間卻是臥虎藏龍。

雪花糕 8種口味

雪花糕已經漲到一盒50元！雪花糕有黑芝麻、牛奶、抹茶、咖啡、地瓜、芋泥、紅豆與花生8種口味(照片僅供參考）

上下照片採自店家粉專！需要移除請告訴我～

雪花糕需要冷藏保存，建議吃多少買多少，不然就是要好自備保冰袋，夏天溫度高容易變質。

每盒都是簡單塑膠盒裝，貼上店家專屬LOGO貼紙，附上一根湯匙方便吃。

芋泥雪花糕

對乳製品與椰粉沒有特別喜愛，結果吃一口竟然愛上！離開後龍前還特地來外帶，一入口先是椰子粉迷人香，接著是綿密細緻口感，芋泥結合奶香mix剛剛好，吃得到實在芋泥顆粒，一連吃好幾塊都不會膩。

牛奶雪花糕

冰冰涼涼雪花 糕放在湯匙上晃動，一搖就能感受到軟Ｑ度！幾乎不用什麼咬，咬個兩口就軟綿到化掉， 牛奶搭配椰粉就是強搭，整個香到不行～

咬一口整個口腔都是乳脂牛奶香，雪花糕就是要冷冷吃，風味最佳！尤其是炎炎夏日吃最適合。

現場與朋友一起吃大家一致好評，買回家孝敬皇太后她也喜歡，以後來後龍又多了一間伴手禮選擇～

日進發糕餅小舖

電話：037-732284

地址：苗栗縣後龍鎮中山路8號（後龍店）

營業時間：7:30~21:30

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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