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山裡面的預約制古早味！ 桃園大溪「有雞料理」台菜餐廳 超值大份量台式農家料理，必點放養土雞跟芋頭米粉湯

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

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這家放養土雞的台菜料理藏的有夠深！想吃還得考驗一下技術，真的就在山裡面。是間主打古早味台式農家料理餐廳，土雞都是放養的，芋頭米粉湯是用鋼盆裝，那芋頭真的超大一塊，每一盤份量都不小，有夠超值！炸物控的話真的不要放過四寶拼盤，好好吃。

有雞料理（預約制）｜交通位置

地址：桃園市大溪區信義路789巷88弄58號

時間：11:30–19:00

電話：03 3882333

線上預約：聯絡我們 – 有雞料理-桃園大溪台菜餐廳

就位於大溪烏突窟山上 ，自備停車位。

外觀很像工廠或民宅，但其實是一家古早味台式農家料理。

雞是放養的，搞不好芋頭也是自己種的，就是主打一個農村鄉下料理。

裡面就是很中式合菜風格。

大溪 有雞料理 台菜餐廳｜MENU

合菜最低價 3000元一桌，每增加一位加收100元清潔費。還有外帶外送、內用單點宅配等菜單，賣的都是熟悉的古早味台式料理。這家採預約制，白斬雞跟米粉還有魯肉更需要事先預約訂菜。

我們四個人用餐，想說點少少就好，但沒想到每一盤都超大！尤其芋頭米粉湯還給一大盆。

芋頭米粉湯（小）

看這氣勢，就是標準農家鄉村料理，有一種阿嬤很怕你餓的感覺，一份才450元給一大盆。

主要有米粉、中卷、炸芋頭、紅蘿蔔絲等⋯⋯尤其是炸芋頭真的超級大一塊，有夠大器的啦！

感覺營養超均衡，有芋頭、蛋酥、海鮮及蔬菜⋯⋯

米粉也給超多，湯頭很濃郁，四個人根本吃不完還打包回去。

炒青菜

採用季節青菜去清炒，沒加太多調料，但份量給不少。

四寶拼盤

共有香腸、雞捲、紅燒肉、芋棗，這四種古早味炸物。老闆還怕你吃太膩，中間還給你一盤醃製小黃瓜這麼貼心。

一般芋棗裡面有芋泥跟鹹蛋黃，但老闆就是給你一整顆滿滿的芋泥大平台！超級扎實綿密又有滿滿芋頭香氣，好好吃。

紅燒肉我也超推，肥肉部分跳過，吃純瘦肉的話真的不膩，很脆香。

香腸普普，偏肥，雞捲很脆欸，炸的有夠酥，喜歡。

放山白斬雞（半隻）

雖然山上放養的白斬雞，半隻就要750元，但看到這麼大一盤，就知道這隻雞有養肥才殺。

看手的比例就知道有多大盤，這應該是我見過半雞裡面最大盤的。

而且肉質很嫩不柴，就是皮比較厚稍肥一點。

這半隻的份量真的很可以，如果七個人的話，點半隻就夠了。

沾點辣椒醬油，風味更盛。

糖醋魚

這糖醋魚也太大一隻！肉質超肥美軟嫩，糖醋醬汁調的很剛好完美。

隨便夾就一大塊，炸的外酥內軟嫩細緻的，完美！

我們四個人點這一桌總共2350元，一個人平均五百多元，我覺得很超值，份量實在是很大，吃不完還打包呢。

有雞料理（預約制）

地址：桃園市大溪區信義路789巷88弄58號

時間：11:30–19:00

電話：03 3882333

線上預約：聯絡我們 – 有雞料理-桃園大溪台菜餐廳

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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