超大盤「海味米粉」才賣185元！一份可以2人吃 蝦仁、小卷、蚵仔、虱目魚統統有

這間海鮮米粉和別家很不一樣！海料理海米粉比浮誇比大！想得到的海鮮都放到米粉湯上，一大碗特上海味什錦綜合米粉才賣185元，這真的是做口碑，兩人點一碗平均一人不用100元，就能吃到蝦仁、小卷、蚵仔、虱目魚片、骨仔肉、蛤蠣、虱目魚皮、蛋花、白蘿蔔與大白菜～

海料理海米粉-南崁店在哪？

海料理海米粉(南崁店)位在蘆竹區奉化路104巷！奉化街與南順五街路口附近，下午有休息時間，僅提供外帶，可附近找停車格或停車場，距離台茂購物中心約9分鐘車程，吃飽還能去逛一下

海料理海米粉(南崁店)木質裝潢很新穎！門口張貼好多提醒，一時間不知道先看哪張。

上面清楚標示用餐停車指引，這不是特約停車場，是停車場指引，距離洲豐停車場(桃園市蘆竹區南昌路161號)步行約3分鐘，直走轉個彎就是停車場。

店內餐點都是現點現做！建議不想久等可早點來或電話預訂，這一天看到好家袋都是客人電話預訂。

週末中午時間生意挺不錯！不少客人都是回流，有帶抵用卷來使用，內用區桌數有限建議早點到，夏天有冷氣空調不會吃到滿身汗。

櫃檯張貼了好多資訊！提醒一下結帳前請出示折扣卷，幫大家整理出來如下

季節時蔬：菠菜

店內只收現金（沒有提供電子支付）

Google評論送小菜（不限五星好評）

現撈小卷以秤重方式

豬頭肉35元（無搭配三樣135元）

海料理海米粉 菜單

南崁店菜單超過70種選擇！有海味鮮米粉系列、手工高湯麵、手工乾拌麵、暖心麻油、海味湯品、海味鮮飯湯、私房招牌滷肉飯、土雞與小菜～

最便宜海味清米粉50元，最貴究極山珍海味溫泉滷肉飯一碗380元，之前吃過花蓮滷肉飯的愛馬仕一碗180元，這碗直接貴上一倍，真的很好奇是什麼滷肉飯？

冰箱有多種飲料可選購！像是古早味紅茶、冬瓜檸檬、金萱、仙草茶與誠意奶茶，金萱茶味挺香濃，沒有糖份適合我。

也有賣獨家的私房辣椒醬！隨著原物料漲價，手炒辣椒醬也漲到一罐180元，辣椒醬可以用很久，200元以內我都可以接受，尤其是很辣的辣椒醬，用起來真的挺省～因為太辣了。

自助區紫外線消毒餐具！提供特調醬料與私房辣椒醬。

自製私房辣椒醬真的很辣！朋友請斟酌使用。

這一桌約3～4人份！超浮誇這兩大碗就佔了很多空間。

蒜泥東石鮮蚵

台灣經典菜蒜泥鮮蚵！採用東石的牡蠣，淋上特製蒜泥，搭配薑絲一起吃，蚵仔海味有點明顯，沾點蒜泥夾配薑絲一起吃，海味交織蒜香特別開胃。

薑絲東北小卷

選用東北角海域的小卷！簡單川燙料理保留小卷原味，淋上自助區特調醬汁，再來點辣椒醬，肉質緊實挺有彈性。

嘴邊肉、黑輪、手工鴨米血

嘴邊肉的軟嫩中帶點嚼勁！沾上特製醬好對味。台南黑輪挺有嚼勁，我覺得軟一點會更好，南部手工鴨米血Q彈沒有腥味，沾多點醬比較有味道

Google評論 送小菜

這裡有Google評論送小菜活動！沒有限制要求要五星好評，覺得口味如何就分享出來～

骨仔肉小菜淋上特製醬、辣椒醬！再來點薑絲吃起來就是對味，小菜一吃就知道有新鮮。

特上海味什錦綜合米粉

剛才看到隔壁一位阿姨好猛！她也點這碗特上海味什錦綜合米粉，這大碗真的是做口碑才賣185元，有蝦仁、小卷、蚵仔、虱目魚片、骨仔肉、蛤蠣、虱目魚皮、蛋花、白蘿蔔與大白菜。底部是滿滿粗米粉，如果不是很能吃，建議兩人點一碗差不多～

平時用的湯匙看起來好小！整個配料好豐富，湯底很清爽，對我來說有點太淡，撒點白胡椒粉、沾點辣椒醬比較夠味，湯喝完可以免費續，喝到飽啦～

海鮮有蝦仁、小卷、蚵仔、虱目魚皮、蛤蠣與虱目魚丸！蝦仁肉質有點結實，小卷挺Ｑ彈，虱目魚皮口感Q軟，就是一碗很豐富的米粉湯，把你認識的海鮮都放上去～

裡面還有骨仔肉喔！

祖傳控肉飯

祖傳控肉飯也滿多人點！小碗95元、大碗135元。

控肉有一定厚度，滷色賣相不錯，用傳統作法醬油、冰糖與米酒…等滷製，旁邊配菜依當天提供為主，今天的配菜看起來像素菜，就交給郭先生吃。溫泉蛋我只搭配過滷肉飯！第一次搭配控肉飯一起吃，兩種搭一起不像滷肉飯那麼融合。

肥瘦相間的傳統五花肉！厚實側面好吸引人，經過長時間滷製味道很剛好，鹹香適中好下飯，肥肉一點都不膩口，瘦肉也不會柴口，總之就是很下飯。

究極山珍海味溫泉滷肉飯

這碗是我目前吃過單價最高滷肉飯！

究極山珍海味溫泉滷肉飯有滷肉、溫泉蛋、蝦仁、小卷、土雞下水、骨仔肉與鮭魚卵，拿起來挺重很有份量，就是一大碗海陸滷肉飯，都看不到底部白飯，兩人吃差不多～

溫泉蛋口感滑順！放在中間有加分，可以中和滷肉油膩感。

橘紅色澤鮭魚卵好大一匙！冰涼鮭魚卵與滷肉飯一起吃挺開胃，但家人吃不習慣，這道真的要看人吃。

特製滷肉醬肥瘦比例6:4，有點肥的五花肉滷起來口感更滑嫩，整體口味偏甜挺下飯。

竟然還有土雞下水與骨仔肉！下水有雞珍與雞肝稍微有點乾，豬牙齦口感彈牙爽脆，把小菜全部放到滷肉飯，有點像是大胃王比賽～

附湯是虱目魚湯！有三顆小虱目魚丸，魚丸本身海味挺明顯，底部湯頭挺清爽，來點白胡椒粉比較夠味。

點特上海味什錦綜合米粉滿划算！185元可以兩個人吃，湯可以無限續，白胡椒粉一定要加，加了才會是熟悉的味道，喜歡吃辣就來點私房辣椒醬，爌肉很厚實挺下飯～

地址：桃園市蘆竹區奉化路104巷7號1樓

聯絡電話：03-3525358

營業時間：11:00～14:30、17:00～20:10

兒童餐具、兒童座椅：是，是

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

停車場：無（附近收費停車場）

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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