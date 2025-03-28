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桃園「新永和市場」達人帶路必吃！ 這4家精選推薦-厚切生魚片、壽司、古早味青草茶、仙草凍

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

這趟被市場達人帶去新永和市場，熟門熟路的帶我們一口氣吃了4家，真的很經典欸，而且市場很乾淨整齊，也沒有什麼異味，還有超大停車場，規劃也很完整，有提供用餐區也有廁所等⋯⋯，可以舒舒服服不用人擠人的逛市場，就是這市場有點大，選擇太多有點困擾，還好有市場達人帶路，推薦這4家必吃⋯⋯

新永和市場｜交通位置

地址：桃園市桃園區三民路二段8號

時間：05:00–13:00｜每週一公休

位於三民路二段，新永和市場內有專用停車場。

因為開幕沒多久，整體來說是很新很現代化的市場。.

傳承三代的永和市場搬遷過來後，環境更好更新，但市場的人事物不變。

動態規劃的很完整，有廁所、停車場、美食用餐專區。

這裡的攤商都會很自動自發的打掃週邊環境，市場這麼乾淨整齊無異味，逛起來也相對舒適許多。

逛街的走道寬敞乾淨。

新永和市場｜人氣推薦 這4家必吃

番勝殿

人氣日式握壽司，來到這裡可能每天都有不同的食材，捏至不同的握壽司，假日限定的鮭魚系列就很不錯，價格也不貴喔…

地址：桃園市桃園區三民路二段8號

位置編號：G38(新永和市場內）(3號入口進入左前方)

訂購專線：0978488473

最近剛好換了新菜單。

特蝦壽司看起來超厲害！握壽司可提前預訂，生魚都可炙燒，請提前告知。

(簡)竹谷生魚片/新永和市場內C19

市場達人我朋友很推薦這家市場內的厚切生魚片，新鮮便宜大份量，一大盤綜合生魚片只要200元好划算！老闆本身就是海鮮批發商，新鮮魚貨，現買現切，讓你直接在搖滾區看處理過程最安心，只是這家假日排隊人潮眾多，建議平日來會比較好….

裡面還有美食用餐區，買生魚片後可以來這裡吃。

用餐區這邊有兩家甜點飲料也很推薦喔。

仙草丘

嚴選台灣在地仙草，無添加鹼，長時間熬煮，希望能讓大家重新認識並喝到天然無添加的仙草茶。將純正仙草凍搭配大家愛的芋圓、地瓜圓、茶圓⋯⋯等配料搭配仙草凍，超愛。

地址：桃園市桃園區三民路二段8號新永和市場F16

電話：03-3333007

時間：08:00–14:00｜每週一公休

官網：Facebook

推薦芋圓、茶圓仙草凍。

聽說老闆手作的蘿蔔糕也很好吃。

芋圓、茶圓、地瓜圓都好大顆！搭配紅豆與純仙草凍一起吃，紅豆綿密香甜，仙草凍軟Q苦甜很搭。

我個人喜歡茶圓多一點，我就茶控。

朋友是覺得紅豆太甜，我也覺得是有點。

但我很喜歡他們家的仙草凍，吃得出來是純天然熬煮出來的仙草茶，帶點仙草特有的微苦。

尤其這家的芋圓、茶圓尺寸都好大，比50元硬幣大。

軟Q有嚼勁以外，還很碩大，吃起來很有飽足感，雖然一碗小小的但很飽。

店家也是有附上奶精球，但我們都不愛加。

合順青草茶

桃園最有名的青草茶，傳承古法，精心熬製，最清熱消暑的草本飲品。使用天然仙草經多道工法，手工熬煮而成，不添加鹼、色素、防腐劑等化學添加物，仙草香氣濃郁，溫順回甘的口感，尾韻透涼舒爽。

地址：桃園市桃園區三民路二段8號a48

電話：03-3398751

官網：Facebook

合順青草茶的新永和市場店還有賣客家蘿蔔糕、年糕等⋯⋯，感覺很好吃。

苦茶沒幾個人敢挑戰，怕苦的我建議你們點枸杞茶，青草茶好喝是好喝但真的微苦甜，尾韻偏苦喔。

我們點了青草茶跟枸杞茶退火一下，而且還搭配生魚片一起吃，跨國界吃法，哈哈。

新永和市場用餐區就在合順青草茶這裡，可以順便點來喝！以上四家精選推薦，給大家參考，請服用。

新永和市場

地址：桃園市桃園區三民路二段8號

時間：05:00–13:00｜每週一公休

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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