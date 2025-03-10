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探索北橫春季活動「挑戰極限 馳騁櫻花海」櫻花勇士浪漫開騎

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桃園「櫻花勇士」北橫自行車活動，03/08-03/09登場。　圖：桃園市政府風景區管理處 ／提供
桃園「櫻花勇士」北橫自行車活動，03/08-03/09登場。　圖：桃園市政府風景區管理處 ／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示，2月下旬至3月份是桃園北橫的重頭戲「北橫櫻花季」，從詩朗道路、下巴陵至上巴陵，不同品種不同花色的櫻花接力綻放，市府團隊多年來推廣低碳旅遊，「櫻花勇士」自行車活動正是希望遊客們以不一樣的旅行視角去探索北橫，今年是櫻花勇士舉辦的第十週年，為慶祝櫻花勇士第十週年，今年的活動共有03/08、03/09兩天，吸引近千名車友熱血報名，共同見證這場單車界盛事！

▲桃園復興區下巴陵拉拉山遊客中心及中巴陵櫻木花道昭和櫻已盛開，陪伴櫻花勇士追風賞美景。　圖：桃園市政府風景區管理處 ／提供
▲桃園復興區下巴陵拉拉山遊客中心及中巴陵櫻木花道昭和櫻已盛開，陪伴櫻花勇士追風賞美景。　圖：桃園市政府風景區管理處 ／提供

今年「櫻花勇士」單車活動，從慈湖遊客中心出發，經北橫公路、桃116縣道，抵達拉拉山遊客中心，一路向上總長度約42.5公里，非常有挑戰性。有別於以往，今年北橫櫻花勇士完騎第十年活動，除了電子完騎證明、完騎獎牌之外，我們這次首度在櫻花勇士活動使用子晶片計時方式，讓每位車友紀錄自己的騎行時間、騎行路程，雖然櫻花勇士不是競賽型活動，電子晶片會紀錄大家的騎程時間，讓大家自我挑戰，但還是要呼籲大家騎行務必注意安全，不要搶快。我們也為了第十週年活動準備了一款印有「探索北橫」LOGO 的限量自行車包，讓本次參賽車友留念。

另外，在北橫公路沿線上也做了許多努力，從慈湖遊客中心、慈湖紀念雕塑公園、角板山行館園區、羅浮溫泉、小烏來宇內溪戲水區至巴陵一、二號隧道等多處景點都進行重新修繕，現在這些景點已開放民眾參觀，歡迎還沒去過的車友們開箱全新景點、已經去過的朋友們再去一次，不同時節不同旅伴會有不一樣的感受。

為表彰車友們對「櫻花勇士」自行車活動的長期支持，今年第十週年特別規劃【連續十年完騎】榮耀紀念獎盃，這個獎項象徵著車友們十年來風雨無阻，在每年櫻花盛開的時節都選擇來到桃園北橫參加這場活動，車友們如有歷年來參加的完騎證明或能佐證年度的照片請務必將電子檔寄至報名網頁指定電郵信箱，也可以現場提出佐證資料，因為有大家的支持與熱情參與，才能讓「櫻花勇士」品牌延續發揚。

2月下旬復興區下巴陵拉拉山遊客中心及中巴陵櫻木花道昭和櫻已全數盛開，完騎的車友們歡迎停留在拉拉山遊客中心與粉嫩櫻花、翠綠青山合影留念，記錄成功挑戰北橫公路的重要時刻，或再繼續上行至上巴陵地區，中心路沿線櫻花盛開中，將山頭渲染成浪漫粉紅，隨風搖曳熱情迎接每位完騎的勇士。

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