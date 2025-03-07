撲空N次總算一嚐美味！ 苗栗竹南美食「阿瑩斤餅專門店」 好吃限量的現做斤餅值得等待

苗栗竹南美食「阿瑩斤餅專門店」，讓我撲空N次的小吃店，這回總算讓我吃到了啦！老闆現做的好吃斤餅就只有三種口味，每日限量供應，賣完提早打烊，想吃的朋友建議可以先打電話預訂，以免到現場撲空，敗興而歸啊！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「阿瑩斤餅專門店」位於竹南大埔，先前他們休息了一段時間，近期重新復出後營業時間比較穩定了！但建議出發前還是先看一下店家粉絲團的公告，以免到現場撲了個空唷。

【阿瑩斤餅專門店｜完整菜單MENU】

店家販售的品項很單純，就是單純的斤餅，還有雪菜、豬肉、牛肉三種口味！但現在多了+雪菜和+蔥的選擇！（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

店家有提供內用座位，如果想要在現場馬上吃，也可以在這邊坐著享用唷！

斤餅手工製作，需要花幾分鐘等候，如果前面沒有其他客人，現場等餐不會花太多時間唷！

等待的過程看著老闆製作餐點，也是挺療癒的呢！

表面微焦的餅皮會先抹上一層特製醬汁，再加上滿滿的牛肉片，用料挺實在的呢！

另外還會放上青蔥，再將牛肉和蔥段捲在一起！

將捲好的斤餅切塊，這樣好吃的斤餅就大功告成了唷！

雪菜口味的斤餅還蠻特別的，這款斤餅不會額外抹醬，裡面除了雪菜還加入了豆干和辣椒，吃起來還算蠻夠味的！

我這天點了雪菜斤餅和牛肉斤餅，真的是後悔點太少了，因為隔天用氣炸鍋加熱，就像剛出爐一樣那麼好吃！！！可惜買太少吃不過癮，只好等下次再來回訪了！

【牛肉斤餅】

我自己非常喜歡吃斤餅這類的食物，他的牛肉斤餅是我目前吃到最喜歡的，他的甜麵醬給的量剛剛好，外層餅皮酥脆不會太乾，裡面的牛肉也給的很足，如果蔥段再多一些就完美了！

【雪菜斤餅】

雪菜斤餅我個人覺得比較普通了些，我自己比較吃不習慣搭配雪菜和豆干的內餡組合，感覺斤餅還是要包肉吃起來比較過癮啦！下次若再訪肯定會專攻牛肉斤餅和豬肉斤餅。

【豬肉斤餅】

二訪的時候來買了豬肉餡餅！豬肉餡餅和牛肉餡餅的價格是一樣的，這個斤餅主要是買給不吃牛肉的公公吃的，我自己最喜歡的還是牛肉斤餅啦。

【牛肉捲餅蔥加量】

2025年再訪發現他們多了「加蔥」的選項，這對我來說真的是一大福音耶！馬上加十元加蔥！蔥量加倍真的比較好吃～而且他們的辣椒也很讚～愛吃辣的朋友們一定要加（但我覺得辣椒醬要拿兩份才比較夠配）

地址：苗栗縣竹南鎮大埔七街128號

電話：0975-571-277

營業時間：12:00-19:00（不定休，公休日請見店家粉絲團公告）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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