桃園吐司控必收藏！吃一個就好飽 「豬排吐司」和「芋泥吐司」都很出色
udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲
桃園觀音美食「Hold Toast 厚土司」，位於草漯國小斜對面的吐司專賣店，從早上六點營業到下午三點，可以買來當早餐、早午餐或是下午茶！吐司盒子用料很實在，吃一個就很有飽足感！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！
「Hold Toast 厚土司」位於草漯國小斜對面，周邊停車還蠻便利的，而且他們營業時間蠻長的，從早上六點營業到下午三點，可以買來當早餐、早午餐甚至是下午茶！
【Hold Toast 厚土司｜完整菜單MENU】
這是「Hold Toast 厚土司」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）
【Hold Toast 厚土司｜外帶吐司盒子】
我們這天來「Hold Toast 厚土司」外帶一鹹一甜的吐司盒子，平日下午時段的客人比較少，但因為吐司都是新鮮現做，還是要花一些時間等候唷！
【豬排厚吐司】
鹹口味我們選了豬排厚吐司，這裡面有生菜、番茄和店家醃漬過的豬排！賣相很好，用料也非常實在，光吃一個就很有飽足感！
他們的豬排看起來很多，但其實是把兩塊豬排切成四等份，這樣塞在吐司裡比較有飽滿的感覺！視覺效果也比較好！
【芋泥厚吐司】
芋頭控絕對不能錯過他們的芋泥厚吐司，他們的芋泥還可以吃得到芋頭的顆粒，而且餡料不會太甜膩，調配得恰到好處！
最厲害的是他們在吐司裡還塞了一塊海綿蛋糕，會讓口感更有層次！而且上面的莓果乾根本就是靈魂人物，殊不知跟芋泥可以這麼搭，相當解膩可口！值得推薦！
Hold Toast 厚土司
地址：桃園市觀音區新生路1723號（草漯國小斜對面）
電話：0903-212-855
營業時間：週二至週日06:00-15:00(每週一公休)
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