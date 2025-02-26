桃園人嗨3天！台茂「228連假市集」看點超多 逛爆「逾20攤精選美食+甜點」 還有「馬戲奇技、雙焰秀」免費看

udn走跳美食／Irene 有桃園平替版鼎泰豐之稱的老張麵食館，鄰近桃園藝文特區，雖然位於不起眼的巷子裡，其遠播的好口碑，讓老張麵食館的生意非常好，未到尖峰用餐時段就已快客滿，很受附近在地居民的

2025-02-23 16:29