桃園人嗨3天！台茂「228連假市集」看點超多 逛爆「逾20攤精選美食+甜點」 還有「馬戲奇技、雙焰秀」免費看
桃園人228衝這裡！時常舉辦精彩活動的「台茂購物中心」，為本週228連假布置了美味又有趣的「連假市集」，傳統小吃到異國美食統統吃得到，還有「魔幻馬戲奇技」、「雙焰特技秀」等必看表演，免費入場不容錯過！
這週迎來228三天連假，桃園「台茂購物中心」2/28至3/2推出「連假市集」系列活動，集結美食、甜點和手作等超過20個攤位，從台味蘿蔔糕、草仔粿到韓式飯捲、玉子燒等日韓美食，雞蛋糕、金幣燒、糖葫蘆、草莓大福等人氣甜點也能一次品嘗，還有飾品、魔術等攤位，吃喝玩樂一站式搞定。
而最大亮點表演有2/28「魔幻馬戲奇技」及3/1「雙焰特技秀」，都將於台茂公園圓形廣場演出，邀請民眾一同展開神乎其技、震撼絢爛的視覺盛宴。此外，台茂還特邀花式扯鈴、大環/立方體特技、街頭火舞等街頭藝人助陣，開眼界看表演就要把握這次連假囉！更多詳情請見台茂粉專。
台茂購物中心 228連假市集
活動時間：
2/28 15:00-20:30
3/1 15:00-20:30
3/2 15:00-19:30
粉絲專頁：https://www.facebook.com/taimall.tw
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