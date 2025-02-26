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「國色天香」綻放苗栗！牡丹花館開幕 彷彿置身京都庭園

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▲圖片來源：溫作圖攝影
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今年春天，苗栗花露農場為賞花迷帶來了一大驚喜——全新打造的【牡丹花館】已於1/23正式開幕！業者重金打造160坪日式庭園，並從日本引進600棵珍貴牡丹花，讓遊客在台灣就能感受濃濃的日式花卉美學。除了牡丹館內的經典品種綻放芳華，館外更有五彩繽紛的鬱金香花海，結合大自然意境，讓人沉浸在詩情畫意的春日氛圍中。


▲圖片來源：溫作圖攝影
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600棵日本牡丹花進駐，12種名貴品種爭奇鬥艷


牡丹素有「國色天香」之美譽，而花露農場特別從日本引進12個品種，包括島津紅、向陽、島之輝、紅輝獅子、八千代椿、向原、島根聖代、百花殿、連鶴、島大臣、黃冠、島錦等，每一朵牡丹花都是花藝與時間的極致結晶。不同顏色的牡丹層層疊疊，營造出浪漫與華麗並存的視覺饗宴，如夢似幻的花景，讓人流連忘返。


▲圖片來源：溫作圖攝影
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▲圖片來源：溫作圖攝影
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日式庭園設計，走進唯美枯山水意境


這裡不僅是一座花卉館，更是一座以日式禪意為靈魂的庭園景觀。館內以傳統日式庭園元素佈置，包括竹籬笆、苔蘚、石燈籠、白色礫石與木製步道，打造出清幽典雅的枯山水意境，讓人彷彿置身京都庭園之中。無須飛出國，即可在台灣欣賞到這份靜謐雅致的日式風情，為旅人帶來身心靈的放鬆體驗。


▲圖片來源：溫作圖攝影
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由於園區持續升級與維護，今年花露農場調整了門票價格，成人票為250元，六歲以下兒童免費，其中100元可折抵餐廳、咖啡廳、精油館、花淇淋或植栽消費，讓遊客在賞花之餘，也能品味農場的特色美食與手作商品。花季時間有限，想親眼目睹牡丹與鬱金香的盛開美景，現在正是最佳時機！


▲圖片來源：溫作圖攝影
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【花露農場牡丹花館】

賞花地點：可直接導航「花露農場」

收費方式：成人票為250元，6歲以下兒童免費


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