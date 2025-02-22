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桃園燒肉控快衝！ 全新「極上燒肉餐酒館」進駐青埔 開幕首2日「燒肉免費吃」、12款「清酒任意品嚐」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝藏王 極上燒肉餐酒館 - 青埔店臉書
圖／翻攝藏王 極上燒肉餐酒館 - 青埔店臉書

桃園肉控快追！ 日式燒肉品牌「藏王極上燒肉餐酒館」自即日起正式進駐桃園青埔，全新夯店升級裝潢為當地居民帶來頂級燒肉饗宴。除了有限定菜單供應，於開幕首兩日(2/22至2/23)更推出「燒肉免費試吃」活動，同時還有每日的12款「清酒大賞試飲活動」供免費品飲！

圖／翻攝藏王 極上燒肉餐酒館 - 青埔店臉書
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圖／翻攝藏王 極上燒肉餐酒館 - 青埔店臉書
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藏王極上燒肉餐酒館除了中壢店頗受好評，全新升級新店也進駐了青埔新興美食戰區，店內嚴格把關食材品質，從極上和牛到特色燒肉，每道料理都帶給顧客細緻風味的享受，更製定限定菜單來滿足不同客人的喜好需求。

圖／翻攝藏王 極上燒肉餐酒館 - 青埔店臉書
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圖／翻攝藏王 極上燒肉餐酒館 - 青埔店臉書
圖／翻攝藏王 極上燒肉餐酒館 - 青埔店臉書

桃園青埔店新店開幕優惠，連2日推出活動包含：招牌壽喜涮烤片點Ａ送Ｂ；點「頂級牛肉Set」限量加碼送日本土井酒造「開運祝酒」乙瓶；凡是當月壽星或青埔住戶，達3人以上歡聚用餐則免費招待「原民鹹豬肉」乙份。

圖／翻攝藏王 極上燒肉餐酒館 - 青埔店臉書
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圖／翻攝藏王 極上燒肉餐酒館 - 青埔店臉書
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更推出充滿驚喜的清酒試飲活動。於週一至週五的夜間和週末的午晚兩時段，顧客可以免費品嚐10款冰清酒和2款溫清酒，共12款清酒選擇，讓人們在享用美味燒肉的同時也能體驗清酒的魅力！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藏王極上燒肉餐酒館 桃園青埔店

開幕日期：2025/02/22

地址：桃園市大園區大成路二段100號1-12 (KIRI國際原住民族文創園區)

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