新竹大魯閣湳雅廣場打造「全台最大裸視3D貓咪秀」 2/22貓之日萌翻登場

不用飛東京新宿看了！搶搭裸視3D風潮，「新竹大魯閣湳雅廣場」攜手韓國國際級影像技術團隊，重磅推出「貓之幻夢裸視3D影片」，帶來超萌虎斑貓DD的宇宙探險之旅。高達50公尺的超大螢幕將呈現貓咪伸爪捕捉金魚的生動畫面，讓觀眾在無需配戴3D眼鏡的情況下，沉浸式感受前所未有的視覺震撼。

圖／大魯閣湳雅廣場提供

「貓之幻夢」將於2月22日「貓之日」正式首播，並於每日17:00至22:00每半小時輪播一次。最佳觀賞點位於「大湳雅公園公車站牌前」，讓民眾近距離欣賞3D貓咪的靈動魅力。此外，影片播放結束後，螢幕還將輪播「曬貓行動」活動投稿作品，讓毛小孩的可愛身影閃耀大螢幕，飼主們別忘了前來捕捉這難得的珍貴畫面。

圖／大魯閣湳雅廣場提供

此次「貓之幻夢」裸視3D影片由大魯閣集團聯手韓國頂尖影像公司精心打造，運用先進的3D裸視技術，創造逼真立體的視覺體驗。全片長度約5分鐘，帶領觀眾踏入奇幻的喵星人世界，感受貓咪的靈動與俏皮魅力，打造沉浸式視覺盛宴。

圖／大魯閣湳雅廣場提供

新竹3D貓咪秀即將成為全台焦點，2月22日「貓之日」誠邀所有愛貓人士共襄盛舉，一同見證裸視3D的震撼魅力！記得帶上你的毛小孩，與超萌貓咪DD一起在湳雅廣場留下難忘回憶！