高架草莓+人氣咖啡廳！ 2025必訪苗栗大湖「赤坡高架草莓園(赤坡CIIPOE咖啡廳)」 邊採草莓還可以吃草莓蛋糕喝咖啡

每年冬天，苗栗草莓園總是吸引大批遊客前來苗栗採草莓，而最近新開幕的「赤坡高架草莓園」與附設的「赤坡Ciipoe咖啡廳」，讓這個 大湖草莓季 體驗變得更加特別，不僅可以採摘香甜多汁的草莓，還能在質感滿分的苗栗咖啡廳享受美味的草莓甜點與咖啡，這裡絕對是苗栗景點2025必訪之地。

【赤坡高架草莓園（赤坡CIIPOE咖啡廳）】

赤坡高架草莓園介紹

傳統的 苗栗草莓園 多為地面種植，遊客必須彎腰採摘，長時間下來可能會感到疲勞。然而，「赤坡高架草莓園」採用苗栗高架草莓園推薦 的種植方式，不僅讓草莓避免直接接觸土壤，更提升了採摘的便利性，讓大小朋友都能輕鬆體驗。

赤坡高架草莓園採草莓

遊客可在入口處領取專用籃子與剪刀，依照工作人員指引進入高架草莓園採摘。這裡的草莓採「秤重計價」，讓大家可以自由選擇想要的數量。此外，園區內備有簡單的清洗區，方便現場享用。因為此批的草莓都被農曆年期間的遊客採完，不過還是可以進來兩處的草莓園走走尋找草莓的蹤跡，當然也歡迎大家拍照。

赤坡高架草莓園價格

現場現採的草莓量不多的話，可以直接現場買店家採好的，價格是一斤700元，這價格好像比起前幾年來得高一點。

赤坡CIIPOE咖啡廳

「赤坡高架草莓園」與其附設的「赤坡Ciipoe咖啡」——「赤坡」這個名稱源自客家話中「草莓」的發音「刺波（cii poˊeˋ）」，為了讓文字更優雅，因此取名為「赤坡」，從外觀看起來滿有韓系的風格。

赤坡CIIPOE咖啡廳菜單

咖啡廳的菜單，甜點的部分就是依照當天甜點櫃外掛的照片為主，沒有就是沒有了。

另外有咖啡飲品的菜單，不喝咖啡有很多茶葉的部分可以選擇。

赤坡CIIPOE咖啡廳預約方式

目前無預約制度，採現場候位，而且無固定店休時間，建議去之前先撥打電話確認：0923-177-769。所以建議到場的時候先去候位拿號碼牌再去逛草莓園和拍照。

赤坡CIIPOE咖啡廳用餐環境

咖啡廳的設計風格簡約清新，採用大面落地窗，讓陽光灑落在木質桌椅上，營造出溫馨且愜意的氛圍。內用座位目前並不是很多，所以人潮多的話，就比較難消耗得快，但環境上情侶約會還是家庭聚會，都能享受悠閒時光。

赤坡CIIPOE咖啡廳餐點介紹

【鮮草莓原味千層：220元】

一層層的蛋皮中間塗上鮮奶油堆砌成千層蛋糕，上方淋上店家自己自製的草莓醬，另外擺上新鮮草莓裝飾，千層蛋糕滑順搭配草莓香氣，誰能抗拒。

【草莓巴斯克：240元】

或許因為今天人潮太多，所以巴斯克不知道是不是來不及退冰，自己腦海裏面應該是濃郁滑順的起司香氣，但吃起來帶一點碎冰，冰沙的感覺，如果可以控制的好，相信口感會很棒。

【鮮草莓巧克力千層：220元】

草莓千層蛋糕如果不想要鮮奶油的原味，也可以選擇巧克力奶油底的千層喔。

【鮮草莓熱橙皮布朗尼：210元】

布朗尼上桌前會在上方噴一點澄香的噴霧，裹上澄香的香味，紮實的布朗尼，帶著濃郁苦甜的巧克力口感。

【瑪黑法老王綠茶：180元】

帶點果香的法老王綠茶，是新鮮茶葉沖製，可以回沖兩次，喝到後面會帶點茶葉的兒茶素的澀感。

【桂花釀美式：150元】

美式咖啡中加入苗栗的註明特產『桂花釀』，咖啡香氣中帶一點桂花淡淡的花香和甜味，很有創意，也沒有違和感。

赤坡評價

如果你喜歡草莓，又想找個質感滿分的地方放鬆，那麼「赤坡高架草莓園」與「赤坡Ciipoe咖啡廳」絕對值得一訪。無論是親子同行、閨蜜約會，或是情侶浪漫出遊，這裡都能帶給你滿滿的幸福感，趁著草莓季，趕快安排一場美好的草莓之旅吧！

赤坡高架草莓園（赤坡CIIPOE咖啡廳）

營業時間：10:00~18:00(無固定店休日，建議事先確認)

地址：苗栗縣 （地圖）

電話：0923-177-769

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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