這家鹹酥雞攤超狠！ 桃園龍潭「丫嬤ㄟ功夫鹽酥雞」根本亂炸也不奇怪，豬肚、豬皮、豬肝、炸湯圓統統來

我是個炸物控，尤其鹹酥雞到底誰能不愛！？但這家經營10年之久的鹹酥雞攤，真的什麼都炸，什麼都不奇怪欸，根本亂炸無誤。

一般常見的品項這裡當然有，不常見的內臟如豬肚、豬皮、豬肝等⋯⋯也炸，還有傳統如年糕、紅白湯圓，甚至連蛋餅都可以拿來炸，我也是佩服了！等於只要是能吃的，我想老闆眼中沒有不能炸的吧。

龍潭 丫嬤ㄟ功夫（鹽酥雞）｜交通位置

地址：桃園市龍潭區東龍路54號

電話：0981-197200

時間：16:00–21:00｜每週只賣4 5 6 三天

距離龍潭交流道開車大約3分鐘的車程，位於龍潭東龍路與龍華路300巷的轉角，地點超級不顯眼，沒有明顯大招牌，但看到雜貨招牌旁就是了。

外觀看起來就是一般民宅，走進去就看得出來是一家鹹酥雞店了。

現在經營者不是阿嬤，應該是傳承到下一代了。

整個環境都很乾淨整齊。

除了常見的胡椒粉、辣粉以外，還有店家自製沾醬喔。

甜鹹交織的重口味醬料

龍潭 丫嬤ㄟ功夫（鹽酥雞）｜MENU

炸物多達50幾種選擇，除了炸物也有茶飲、麵食類，單價落在$20~$100之間，還有亂炸等套餐價，總之不想等候的話，建議可以電話先行訂餐。

我們隨便點也花了四百多元，真是失心瘋欸。因為太多奇怪的品項了，外面少見，根本亂炸無誤。

點了不少炸內臟就是了。

炸雞腳其實很需要技術含量欸，所以外面其實也不常賣，難得看到必點。

所謂的炸蛋餅，其實是炸蛋餅皮啦！很好吃，炸的酥酥的，灑上胡椒粉就很夠味了。

炸皮蛋其實就是你們能想像中的味道。

炸豬肚是先滷過再炸，Q度OK，就有口感但沒什麼味道，偏淡。

炸豬肝有先裹上地瓜粉再去油炸，所以酥脆度是有的，這款很看人吃，因為口味算濃郁喔。

炸豬皮真的偏油膩，可以淺嚐無法多吃。

炸三層肉是真的蠻好吃的欸，喜歡。

早期喜宴常見的炸湯圓好懷念喔！還有灑上花生粉，真的很還原古早味。

這道炸水晶餃，新菜單好像沒賣了，還好我以前吃過，覺得很喜歡就是了。

因為這裡也有賣臭豆腐，所以有自家醃製的台式泡菜，如果搭配炸物吃其實也很解膩，可以另外單買來配炸物吃喔。

這家除了在地人以外，很少有人介紹，就很在地的鹹酥雞，但因為很有創意，所以我們是特別去吃吃看的，嚴格說起來沒有說多好吃什麼的，就是很特別，很多外面鹹酥雞吃不到的品項，不用專程去，但有經過可以吃吃看。

丫嬤ㄟ功夫（鹽酥雞）

地址：桃園市龍潭區東龍路54號

電話：0981-197200

時間：16:00–21:00｜每週只賣4 5 6 三天

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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