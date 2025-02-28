茶商開了20幾年「 秘境茶屋」！復古紅磚老宅古色古香

石門水庫周邊一處秘境茶屋，茶商開的20年老茶屋，古色古香懷舊風老宅，周邊綠意盎然還有花團錦簇，店內收藏了許多老闆珍藏古董，雖然不供餐但提供自家茶葉和烘焙咖啡豆，還有配茶點心。

石坪茶屋|交通位置

地址：桃園市龍潭區二坪路239號

電話：0932-102670

時間：12:00–17:00｜每週一二公休

位在石門水庫後方的二坪路上，雖然地址是在龍潭，不過處於大溪與龍潭的交界處，開到底就能看到這間復古紅磚老宅。

老宅旁就有空地可以停車，距離三坑老街大約6分鐘車程，距離大溪老街大約18分鐘車程，假日也有不少人沿著石門水庫漫步悠走欣賞沿路風景。

紅磚青瓦復古木窗老宅，裡面還有老闆收藏的老物件，整個超有穿越風，如果穿旗袍亂入好像也無違和，離大溪與三坑老街也不遠。其實很建議大家可以排個懷舊行程一日遊，順便來玩。

老闆把這裡改造的很有古代客棧的感覺。

旁邊還有一處空地，人多時可以在戶外坐。

適逢開花的季節，襯著老屋更美。

因為這裡不供餐，所以吃飽後散步過來喝個茶正好。

店內都是老闆珍藏的老物件，老闆保留了整體的陳設與樑柱，重現了以前柑仔店的樣貌。

老闆本身就是茶商，歡迎大家一起來泡茶，提供自家茶葉一起享受。

這裡真的很適合帶長輩一起來懷舊，搞不好還可以跟老闆一起話家常憶當年。

二樓也有座位，也是懷舊復古氛圍拉滿。

一整排的照片牆，紀錄了石門水庫的歷史與茶屋翻修的過程。

大片落地窗的半開放空間，讓室外綠意與陽光灑落一地溫馨。

石坪茶屋｜MENU

菜單有沖泡茶、咖啡、飲品、點心等，價位落在$50~$350之間，免收服務費。

高山烏龍茶

點上一壺茶配小點心，吹著徐除涼風，感受店裡獨特的懷舊氛圍，是屬於這裡的小確幸。

梅汁檸檬/香桔檸檬

不喝茶的小朋友，也有其他飲料可以選擇。

滷花生

滷花生好綿密好好吃喔！這也很古早味，推薦必點。

因為吃飽再過來，這裡也不供餐，所以純粹點壺茶跟小點心，跟老闆聊聊天，非常愜意。

悠閒的午後喝茶時光，舒服到都不太想走了，好喜歡這裡。

石坪茶屋

地址：桃園市龍潭區二坪路239號

電話：0932-102670

時間：12:00–17:00｜每週一二公休

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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