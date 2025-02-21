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饕客聞香而來！ 奉獻一生的「阿滿姨玉米攤」 這可能是新竹市最資深的烤玉米了

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

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大成街巷子裡的阿滿姨玉米攤可能是新竹最資深的烤玉米攤了。阿滿姨從少女時代就開始賣烤玉米到現在，一生奉獻給烤玉米了，這也是不少新竹人青春的回憶～

想當年下課後會來買烤玉米當下午茶，或是去國際戲院邊看電影邊吃香噴噴的烤玉米的情境大家還記得嗎？

玉米品種有糯米玉米和傳統白玉米可以選擇，除了烤玉米也有水煮的傳統玉米。不管有吃過或是沒有吃過的朋友，都跟著小米一起去看看吧。

阿滿姨玉米攤位置及停車方式

阿滿姨玉米攤在大同路23巷，復興路經過悅豪大飯店轉進去就可以聞香而去了。

開車的朋友停可以把車停在原中興百貨地下停車場再走過去囉。

阿滿姨玉米攤環境介紹

水煮玉米只有傳統白玉米，還挺大根的，價格中等不算太貴。

阿滿姨專注地不停刷醬、翻動玉米，讓它不會烤焦。

小米特別詢問傳統玉米和糯米玉米的差別，阿滿姨說傳統玉米口感比較有嚼勁，烤起來比較香，糯米玉米口感Q彈軟糯。

傳統玉米比較硬的話，阿滿姨會用水燙一下再烤，糯米玉米只會全烤，因為糯米玉米燙過後再烤就不好吃了。

阿滿姨數十年都堅持用炭火烤玉米，邊等邊聞玉米香時肚子就餓了。

阿滿姨玉米攤用餐心得分享

來開動吧！烤玉米秤重計價，像這樣兩大根加起來才160元並不貴，市面上很多烤玉米一根就破百囉。

烤傳統玉米(秤重計價，85元)吃起來口感比較有嚼勁~ 而且玉米粒比較大顆吃起來比較爽！

加上獨特沙茶醬汁炭烤，鹹香帶甜，而且火候掌控得很好，醬汁有烤至入味。喜歡有嚼勁口感的朋友，可以選擇傳統白玉米。

水煮玉米(秤重計價，35元)，水煮米玉就比較便宜了，不過只有傳統白玉米，推薦加鹽水更好吃。白玉米水煮後口感更Q軟，加上鹽水後玉米甜味更明顯了。

烤糯米玉米(秤重計價，75元)口感Q彈軟糯且甜味比較多，價格比傳統玉米來得高。

加上沙茶醬炭烤，讓人想起以前年輕時代約會，邊看電影邊吃玉米的回憶。

以上是我們的心得分享，阿滿姨玉米攤大家是從幾歲的時候開始吃的呢？

阿滿姨玉米攤

地址：新竹市東區大同路23巷8號

電話：0918-066377

營業時間：13:00–22:00

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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