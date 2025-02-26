新竹「日式屋台餐車」搬家了！彷彿置身日本街頭 吃著日式小吃

超日式的「發財關東煮」搬家囉！店家真的是孟母三遷，這次搬到公道五路四段與武陵路底交接處，在黑夜中看到一台掛著燈籠、亮著燈光的發財車就是他們了。

店家主打平價關東煮，還有烏龍麵、海苔壽司等主食，在寒冷的冬天吃熱呼呼的關東煮很暖心。快跟著小米一起去看看吧！

發財關東煮-日式屋台餐車位置及停車方式

發財關東煮位於公道五路四段與武陵路底交接處，福伯宮旁邊空地。

開車的朋友可以把車停在對面的收費停車場。

這邊車速蠻快的，過馬路要小心喔！

發財關東煮-日式屋台餐車環境介紹

在發財車上吃著關東煮，彷彿置身日本街頭吃著日式小吃挺有fu的。位置不多，大概5-6個，不過擠一點跟小結巴相親相愛地吃著關東煮挺不錯的。

貼在玻璃櫃上的春聯很喜氣，吃完買大樂透會不會發大財呢？

關東煮選擇性很豐富，有韓式魚板、小熱狗、阿給、手工燕丸等滿滿一鍋任你挑。

兩個人前去用餐可以各自挑選想要的食材，或是統一挑選再請老闆幫你分裝成兩份。

發財關東煮-日式屋台餐車菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！店家主要提供關東煮和烏龍麵，關東煮每碗最低消費為50元，有很多品項可以選。還有米腸、海苔壽司和豆皮壽司可以搭配著吃。

送餐是推出桌面挺好玩的。

發財關東煮-日式屋台餐車用餐心得分享

來開動吧！滿滿的關東煮讓小米忍不住手滑，最後點了兩碗關東煮還有米腸。

關東煮的沾醬是偏台式的鹹甜口味，適合重口味的朋友享用。

愛吃辣的朋友可以試試辣椒醬油，屬於中辣的口味，不喜歡紅醬的朋友，可以沾辣椒醬油一起吃喔！

關東煮的選擇性真的很多，必點的有韓式魚板、大貢丸、日式章魚丸、黑輪、百頁豆腐等等，這些都很不錯。

湯頭帶有昆布甜味，配上蔬菜可以讓甜味更為突顯，清甜順口很好喝～

特別推薦韓式魚板(15元)口感有Q，吸附湯汁挺好吃的。

搭配紅醬一起吃也不錯喔！

大貢丸(25元)一口咬下有爆汁、彈牙的口感。

日式章魚丸(25元)很特別，有Q彈的口感 。

高麗菜捲(25元)

手工燕丸(30元/2個)

百頁豆腐(10元)

黃金魚豆腐(15元)

米血糕(10元)

白蘿蔔(15元)

龍蝦棒(20元)

花枝天婦羅(25元)有軟嫩彈牙的口感～

米腸(30元/份)，米腸配著台式蒜泥醬和小黃瓜是很好的下酒菜。

以上就是我們的心得分享，在這裡吃著熱呼呼的關東煮，在寒冷的冬天真的是很舒適的享受呢。

地址：新竹市北區公道五路四段與武陵路底交接處(福伯宮旁邊空地)

電話：0936 797 611

營業時間：每週二、四、六 18:00-23:00

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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