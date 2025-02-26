快訊

遭監院彈劾 能源署長游振偉秒遭調職轉任參事

新北木材工廠全面燃燒 數公里外能見火光…傳有員工受困待救

中職／陳傑憲獲1.6億史上最大約 統一獅領隊：他同意合約大方向

新竹「日式屋台餐車」搬家了！彷彿置身日本街頭 吃著日式小吃

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

udn走跳美食／踢小米

超日式的「發財關東煮」搬家囉！店家真的是孟母三遷，這次搬到公道五路四段與武陵路底交接處，在黑夜中看到一台掛著燈籠、亮著燈光的發財車就是他們了。

店家主打平價關東煮，還有烏龍麵、海苔壽司等主食，在寒冷的冬天吃熱呼呼的關東煮很暖心。快跟著小米一起去看看吧！

發財關東煮-日式屋台餐車位置及停車方式

發財關東煮位於公道五路四段與武陵路底交接處，福伯宮旁邊空地。

開車的朋友可以把車停在對面的收費停車場。

這邊車速蠻快的，過馬路要小心喔！

發財關東煮-日式屋台餐車環境介紹

在發財車上吃著關東煮，彷彿置身日本街頭吃著日式小吃挺有fu的。位置不多，大概5-6個，不過擠一點跟小結巴相親相愛地吃著關東煮挺不錯的。

貼在玻璃櫃上的春聯很喜氣，吃完買大樂透會不會發大財呢？

關東煮選擇性很豐富，有韓式魚板、小熱狗、阿給、手工燕丸等滿滿一鍋任你挑。

兩個人前去用餐可以各自挑選想要的食材，或是統一挑選再請老闆幫你分裝成兩份。

發財關東煮-日式屋台餐車菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！店家主要提供關東煮和烏龍麵，關東煮每碗最低消費為50元，有很多品項可以選。還有米腸、海苔壽司和豆皮壽司可以搭配著吃。

送餐是推出桌面挺好玩的。

發財關東煮-日式屋台餐車用餐心得分享

來開動吧！滿滿的關東煮讓小米忍不住手滑，最後點了兩碗關東煮還有米腸。

關東煮的沾醬是偏台式的鹹甜口味，適合重口味的朋友享用。

愛吃辣的朋友可以試試辣椒醬油，屬於中辣的口味，不喜歡紅醬的朋友，可以沾辣椒醬油一起吃喔！

關東煮的選擇性真的很多，必點的有韓式魚板、大貢丸、日式章魚丸、黑輪、百頁豆腐等等，這些都很不錯。

湯頭帶有昆布甜味，配上蔬菜可以讓甜味更為突顯，清甜順口很好喝～

特別推薦韓式魚板(15元)口感有Q，吸附湯汁挺好吃的。

搭配紅醬一起吃也不錯喔！

大貢丸(25元)一口咬下有爆汁、彈牙的口感。

日式章魚丸(25元)很特別，有Q彈的口感 。

高麗菜捲(25元)

手工燕丸(30元/2個)

百頁豆腐(10元)

黃金魚豆腐(15元)

米血糕(10元)

白蘿蔔(15元)

龍蝦棒(20元)

花枝天婦羅(25元)有軟嫩彈牙的口感～

米腸(30元/份)，米腸配著台式蒜泥醬和小黃瓜是很好的下酒菜

以上就是我們的心得分享，在這裡吃著熱呼呼的關東煮，在寒冷的冬天真的是很舒適的享受呢。

發財關東煮-日式屋台餐車

地址：新竹市北區公道五路四段與武陵路底交接處(福伯宮旁邊空地)

電話：0936 797 611

營業時間：每週二、四、六 18:00-23:00

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

下酒菜 壽司 小吃 新竹美食 烏龍麵 關東煮

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

新竹「日式屋台餐車」搬家了！彷彿置身日本街頭 吃著日式小吃

udn走跳美食／踢小米 超日式的「發財關東煮」搬家囉！店家真的是孟母三遷，這次搬到公道五路四段與武陵路底交接處，在黑夜中看到一台掛著燈籠、亮著燈光的發財車就是他們了。 店家主打平價關東煮，

桃園人嗨3天！台茂「228連假市集」看點超多 逛爆「逾20攤精選美食+甜點」 還有「馬戲奇技、雙焰秀」免費看

桃園人228衝這裡！台茂購物中心為本週228連假布置了美味又有趣的「連假市集」，傳統小吃到異國美食統統吃得到，還有「魔幻馬戲奇技」、「雙焰特技秀」等必看表演，免費入場不容錯過！

「國色天香」綻放苗栗！牡丹花館開幕 彷彿置身京都庭園

還在羨慕日本的牡丹花海？現在不用飛出國，在「苗栗花露農場」就能一次飽覽12種名貴牡丹花！超過600株牡丹盛開中，搭配夢幻鬱金香花海與日式庭園美景，保證讓你的相機按不停！快揪親朋好友來場浪漫的春日約會吧！

桃園平替版鼎泰豐！蒸餃、大餅捲牛肉、餡餅、蔥油餅統統有 還有「金字塔炒飯」要點

udn走跳美食／Irene 有桃園平替版鼎泰豐之稱的老張麵食館，鄰近桃園藝文特區，雖然位於不起眼的巷子裡，其遠播的好口碑，讓老張麵食館的生意非常好，未到尖峰用餐時段就已快客滿，很受附近在地居民的

桃園燒肉控快衝！ 全新「極上燒肉餐酒館」進駐青埔 開幕首2日「燒肉免費吃」、12款「清酒任意品嚐」

桃園燒肉控先衝！ 「極上燒肉餐酒館」進駐青埔 全新開幕慶「燒肉免費吃、12款清酒任你嚐」

高架草莓+人氣咖啡廳！ 2025必訪苗栗大湖「赤坡高架草莓園(赤坡CIIPOE咖啡廳)」 邊採草莓還可以吃草莓蛋糕喝咖啡

udn走跳美食／jason 每年冬天，苗栗草莓園總是吸引大批遊客前來苗栗採草莓，而最近新開幕的「赤坡高架草莓園」與附設的「赤坡Ciipoe咖啡廳」，讓這個 大湖草莓季 體驗變得更加特別，不僅可以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。