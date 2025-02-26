新竹「日式屋台餐車」搬家了！彷彿置身日本街頭 吃著日式小吃
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超日式的「發財關東煮」搬家囉！店家真的是孟母三遷，這次搬到公道五路四段與武陵路底交接處，在黑夜中看到一台掛著燈籠、亮著燈光的發財車就是他們了。
店家主打平價關東煮，還有烏龍麵、海苔壽司等主食，在寒冷的冬天吃熱呼呼的關東煮很暖心。快跟著小米一起去看看吧！
發財關東煮-日式屋台餐車位置及停車方式
發財關東煮位於公道五路四段與武陵路底交接處，福伯宮旁邊空地。
開車的朋友可以把車停在對面的收費停車場。
這邊車速蠻快的，過馬路要小心喔！
發財關東煮-日式屋台餐車環境介紹
在發財車上吃著關東煮，彷彿置身日本街頭吃著日式小吃挺有fu的。位置不多，大概5-6個，不過擠一點跟小結巴相親相愛地吃著關東煮挺不錯的。
貼在玻璃櫃上的春聯很喜氣，吃完買大樂透會不會發大財呢？
關東煮選擇性很豐富，有韓式魚板、小熱狗、阿給、手工燕丸等滿滿一鍋任你挑。
兩個人前去用餐可以各自挑選想要的食材，或是統一挑選再請老闆幫你分裝成兩份。
發財關東煮-日式屋台餐車菜單目錄搶先看
來看看菜單吧！店家主要提供關東煮和烏龍麵，關東煮每碗最低消費為50元，有很多品項可以選。還有米腸、海苔壽司和豆皮壽司可以搭配著吃。
送餐是推出桌面挺好玩的。
發財關東煮-日式屋台餐車用餐心得分享
來開動吧！滿滿的關東煮讓小米忍不住手滑，最後點了兩碗關東煮還有米腸。
關東煮的沾醬是偏台式的鹹甜口味，適合重口味的朋友享用。
愛吃辣的朋友可以試試辣椒醬油，屬於中辣的口味，不喜歡紅醬的朋友，可以沾辣椒醬油一起吃喔！
關東煮的選擇性真的很多，必點的有韓式魚板、大貢丸、日式章魚丸、黑輪、百頁豆腐等等，這些都很不錯。
湯頭帶有昆布甜味，配上蔬菜可以讓甜味更為突顯，清甜順口很好喝～
特別推薦韓式魚板(15元)口感有Q，吸附湯汁挺好吃的。
搭配紅醬一起吃也不錯喔！
大貢丸(25元)一口咬下有爆汁、彈牙的口感。
日式章魚丸(25元)很特別，有Q彈的口感 。
高麗菜捲(25元)
手工燕丸(30元/2個)
百頁豆腐(10元)
黃金魚豆腐(15元)
米血糕(10元)
白蘿蔔(15元)
龍蝦棒(20元)
花枝天婦羅(25元)有軟嫩彈牙的口感～
米腸(30元/份)，米腸配著台式蒜泥醬和小黃瓜是很好的下酒菜。
以上就是我們的心得分享，在這裡吃著熱呼呼的關東煮，在寒冷的冬天真的是很舒適的享受呢。
發財關東煮-日式屋台餐車
地址：新竹市北區公道五路四段與武陵路底交接處(福伯宮旁邊空地)
電話：0936 797 611
營業時間：每週二、四、六 18:00-23:00
現金交易/無收取服務費
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
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