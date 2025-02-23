桃園平替版鼎泰豐！蒸餃、大餅捲牛肉、餡餅、蔥油餅統統有 還有「金字塔炒飯」要點

有桃園平替版鼎泰豐之稱的老張麵食館，鄰近桃園藝文特區，雖然位於不起眼的巷子裡，其遠播的好口碑，讓老張麵食館的生意非常好，未到尖峰用餐時段就已快客滿，很受附近在地居民的支持。

店內用餐空間其實不大，不建議太多人一同前往，大部分都是一個人來用餐或是小家庭前來，當天七個人很幸運坐到唯一一桌大圓桌。雖說是平替版鼎泰豐的老張麵食館，其實沒有小籠包和紅油抄手等選項，不過有排骨炒飯和蒸餃，另外還有捲餅、餡餅、蔥油餅等，比較像北方麵食館，但是沒有賣麵食類的餐點。

人多可以吃到更多品項。

小菜一份40元，可至冰箱自取，拿了涼拌干絲和小黃瓜，有入味的小黃瓜蒜味濃郁，爽脆可口。

老張麵食館雖無小籠包，但蒸餃表現可圈可點，幾乎桌桌都會點上一兩籠，建議上桌後趁熱吃最好吃！鮮肉蒸餃的皮Q不軟爛，內餡給的很足，調味不重頗清爽，可配薑絲沾醬油一起品嚐。

紅色的蒸餃是蝦仁蒸餃，裡面真的吃的到蝦肉，味道上鮮美，表現較為出色。

廣受當天泰瑞跟老妹喜愛的排骨蛋炒飯，炒飯本身調味比較清淡，不偏油但又炒的粒粒分明且乾鬆，排骨就比較普通，不算多汁但也不乾硬，表現規矩。

鮭魚蛋炒飯是金字塔造型，一上桌就吸引目光，鮭魚均勻的分佈於蛋炒飯中，吃起來除了蛋香還多了鮭魚的香氣，味道不錯。

每日限量的牛肉燴飯，口味微辣，牛肉入口即化，不難吃但沒有特別驚豔。

大餅捲牛肉是當天最滿意的一道餐點，餅皮有嚼勁，捲入牛肉帶有肉香，甜麵醬增加濕潤度，甜鹹比例合宜，搭配小黃瓜爽脆解膩，超喜歡這款。

個人喜歡老張麵食館的蔥油餅，煎的酥脆帶有蔥香，不乾有咬勁，越咬越香。

餡餅部分點了一個豬肉餡餅和牛肉餡餅，有紅點記號的是牛肉餡餅，牛肉的肉味濃郁，濕潤略帶湯汁，咬的時候要注意。

相較牛肉的濃郁肉味，比較喜歡豬肉餡餅的柔和肉甜味，皮薄餡飽滿，口感以及調味都不錯，一個40元不貴。

湯的部分不小碗，不需要一人點一碗，可以2～3人一起SHARE就好，蕃茄蛋花湯簡單清爽。

有加入高麗菜的酸辣湯，酸度跟辣度都中規中矩，沒有特別突出，想喝酸一點的話可以自己再去加點醋。

四大三小總共吃了一千元左右，物美價廉又好吃，難怪生意始終如此好，到桃園藝文特區想吃北方麵食，可以考慮老張麵食館。

老張麵食館

所在地址：臺灣桃園市桃園區中埔一街330號

營業時間：二 三 四 五 六 11:00-20:30

店家電話：03-302-0990

備註資訊：11:00–14:00, 16:30–20:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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