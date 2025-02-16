桃園再升級！「台鐵新站」委託荷蘭知名建築設計 確定這年完工，連接捷運翻新都市美學

桃園再升級！「台鐵桃園新站」即將成為桃園最具代表性的現代地標，吸引旅客一探未來城市的魅力。由荷蘭知名建築事務所 Mecanoo 設計，新站以流線型結構搭配鋼骨與玻璃元素，勾勒出前衛的都市天際線。結合生活與都市再生理念，車站不僅是交通樞紐，更如同一座充滿藝術氛圍的城市會客廳。靈感源自「航空城」的宏大願景，創造出科技感與建築美學交融的公共空間，邀請旅人以全新視角探索桃園之美。

圖／取自Mecanoo官網

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全新打造的台鐵桃園新站跳脫傳統車站設計框架，地上三層以流線型建築展現現代感，地下兩層則兼顧功能與美學，形成和諧的視覺體驗。鋼骨結構搭配玻璃帷幕，使建築外觀充滿透明感與輕盈感，並融入桃園大圳的紋理與工業城市的歷史意象，賦予車站獨特的文化底蘊。設計更注重都市空間的延展性，拆除中正路商圈圍牆，拓寬站前林蔭步道，創造出更具人性化的公共空間。

圖／取自Mecanoo官網

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新站設有兩座充滿藝術氛圍的島式月台，並配置藝術燈帶，隨列車進站而變換節奏與色彩，宛如光影樂章般流動，讓等車也成為一種視覺享受。此外，15米挑高的轉乘大廳提供寬敞的空間感，使轉乘體驗更為流暢。新站以現代、藝術、美學和人文歷史元素交織，完美詮釋了都市美學的多元層次。

圖／取自Mecanoo官網

台鐵桃園新站預計於2030年底完工，工程總經費約新台幣119億元。作為台鐵全線運量第二名的重要站點，未來將有效紓解每日約53,000人次的旅運需求。憑藉其前衛的設計理念與完善的交通規劃，新站不僅重新定義了城市地標，更為桃園打造具國際感的現代都市空間，象徵著未來城市生活的新典範。