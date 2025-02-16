氣勢更盛梅花！ 苗栗泰安鄉汶水溪畔的「二月春雪浪漫」-賞不盡的祕境「李花」
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每年的過年前後，除了三千公尺以上的高山會白了頭，苗栗縣泰安鄉的山坡上也披上了大片大片的瑞雪，是的，就是李花帶來的二月春雪。
台灣的李樹以苗栗縣的種植面積最大，達到一千多公頃，其中大部分集中在泰安鄉，品種則以紅肉李為主。每年的一月底到二月中是盛開的花期，只見坡地上的綠葉換作團團錦簇的白雪，氣勢比梅花更盛大。而六月白花轉紅果，又是另一番美景。
布魯去年(113年)一月底，經由好友容齋主人的指引，前往泰安鄉賞李花，沿著汶水溪南北兩岸而上，分別造訪十一份四、八卦力、石壁窩、上半天寮等多處李園。遊走山間，按圖索驥，無論有沒有找到李園，都是一種趣味。而如果尋到的李園，對人嬌的、撲人飛的、迎人笑的都是李花，那就讓布魯整個心花也跟著怒放了。
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苗栗縣泰安鄉李花賞花資訊花期：每年一月底至二月中旬賞花地點：泰安鄉汶水溪南北兩岸的上島公路、八卦道路及其支線產道，包含橫龍山、十一份四、石壁窩、上半天寮等地都有。注意事項：李花種植區域以山坡為主，坡地產道又彎又陡，經常無法會車，必須十分小心駕駛。
苗栗縣泰安鄉李花賞花資訊
花期：每年一月底至二月中旬
賞花地點：泰安鄉汶水溪南北兩岸的上島公路、八卦道路及其支線產道，包含橫龍山、十一份四、石壁窩、上半天寮等地都有。
注意事項：李花種植區域以山坡為主，坡地產道又彎又陡，經常無法會車，必須十分小心駕駛。
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