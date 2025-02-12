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搭火車遊新竹！臺鐵全新郵輪列車「嬉遊內灣 共下來尞」888元懷舊一日遊

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臺鐵2/22推出全新郵輪式列車「嬉遊內灣 共下來尞」竹東內灣一日遊程。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供
臺鐵2/22推出全新郵輪式列車「嬉遊內灣 共下來尞」竹東內灣一日遊程。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆過年後櫻花盛開，國營臺灣鐵路股份有限公司（簡稱臺鐵公司）02/22推出全新郵輪式列車「嬉遊內灣 共下來尞」竹東內灣一日遊行程，邀您搭乘「會等人的火車」一起到竹東內灣追櫻花！

▲一日遊程將從臺北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供
▲一日遊程將從臺北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供

郵輪式列車從臺北站出發，途經新竹、竹東抵達內灣，套票囊括台北=內灣來回車票、竹東音樂巷130元美食小物享用券、親愛愛樂音樂會饗宴、內灣站機車頭轉盤秀、專屬名片式車票及票套紀念禮包、全程專人導覽、竹東及內灣周邊商店折價券等等，每人只要888元享有總價值超過2,000元的旅遊服務體驗，吃喝玩樂一票購足。

▲前往竹東車站，探索週邊復古景點。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供
▲前往竹東車站，探索週邊復古景點。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供

郵輪列車首先抵達1913年完工的新竹車站，透過專人解說帶領旅客認識這座結合巴洛克與哥德式風格的國定古蹟，與這座台灣最古老的現役站房貼近打卡留念。接著再前往竹東，探索「竹東音樂巷」、體驗來自深山孩童音樂的洗禮，一同透過聲音傳遞感動與記錄生命，此外，亦可再到新竹首座原住民展銷園區「Wah！幾散竹東」，體驗部落文化的獨特氛圍，或至竹東最熱鬧的菜市集尋寶。

離開竹東後，沿線櫻花盛大歡迎火車抵達內灣車站，旅客下車後可到轉車盤解鎖機車頭調頭的奧秘，再到內灣老街品嘗正宗客家美食，帶些伴手禮，「食在地，吃當令」，感受客家文化與當地居民的熱情。

▲舊事生活-竹東文創藝術村。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供
▲舊事生活-竹東文創藝術村。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供

臺鐵公司戮力提升運輸服務的同時，也致力於鐵道觀光與地方創生的結合。這是一趟富旅遊、教育、藝術、文化的體驗，一張車票帶您深入地方發掘在地文化。每個車站都是珍珠，在地的人文風情讓珍珠各具特色、閃閃發光、火車串起每顆珍珠形成串鍊，邀您一同領略台灣之美。詳情請洽「國營臺灣鐵路股份有限公司」臺鐵官方網站：(https://www.railway.gov.tw)

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