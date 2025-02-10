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又一間將成回憶！「家樂福桃園店」下月熄燈　在地人淚別：感謝Ｎ年來的陪伴

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友Charles Lee分享）
圖／摘自Google地圖（網友Charles Lee分享）

桃園人震驚！家樂福桃園店今(10)日最新貼出歇業公告，因租約到期將營業至3/7，不少在地人看到後紛紛回應「不敢相信」、「從小到大的回憶」、「喔不，我的愛店」。

家樂福桃園店在地經營逾30年，提供附近居民便利的購物體驗，如今因租約到期，將營業至3/7晚間11點後熄燈，令網友們不捨表示「天啊 我從小逛到大」、「跟我一起成長的店 時代的眼淚」、「感謝家樂福N年來的陪伴」。

雖然家樂福桃園店僅營業至3月初，但仍可至（量販店）經國店或（超市）寶山店、南竹店購物，或使用家樂福線上購物。

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家樂福 歇業 熄燈

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