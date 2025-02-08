「楓之谷」登陸2025台灣燈會！完成任務免費送虛寶，還有粉絲見面會時間一次看

2025台灣燈會即將熱鬧登場，《楓之谷》特別打造「楓之谷冒險樂園」，帶來滿滿驚喜！自2月7日起試營運，2月12日至2月23日正式開放，活動地點位於燈會「活力發光站展區」，邀請玩家一同踏入充滿奇幻色彩的楓之谷世界。現場不僅還原經典場景，還有皮卡啾、雪吉拉、菇菇寶貝等超萌角色現身，與粉絲們親密互動，更能挑戰趣味任務，獲得限定紀念品，讓燈會體驗更加難忘！

圖／遊戲橘子提供

展區內設有「奇遇夢境城堡」，一座宛如童話世界的壯麗裝置，玩家可與可愛的皮卡啾合影留念。「歡樂交響儀隊」則帶來精采的音樂表演，由小怪物們賣力演奏，搭配石靈專注聆聽的趣味場景，讓人彷彿走進楓之谷的奇幻世界。除此之外，週末期間還有限量發送「楓谷聯名特效濾鏡片」及「新楓之谷X楓之谷M虛寶卡」，只要完成指定任務，即可免費領取，數量有限，送完為止！

圖／遊戲橘子提供

最受期待的「小怪物見面會」將於2月8日至2月9日、2月15日至2月16日、2月22日至2月23日限時舉辦，屆時雪吉拉、菇菇寶貝與皮卡啾將驚喜登場，與玩家熱情互動。見面會每日安排多場次，具體時間請參考現場時刻表，想與可愛小怪物零距離接觸的粉絲千萬別錯過！

「楓之谷冒險樂園」不僅是燈會打卡熱點，更是所有楓之谷迷的朝聖之地。無論是經典角色見面、限定好禮贈送，還是沉浸式場景體驗，都將帶來滿滿回憶。趕快揪上好友，一起來桃園台灣燈會，開啟屬於玩家的楓之谷奇幻旅程吧！