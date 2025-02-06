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下載「遊桃園」APP 免費領取「2025台灣燈會」寶可夢小提燈 送完為止

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▲下載「遊桃園」APP 完成會員註冊，把可愛小提燈帶回家。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供
▲下載「遊桃園」APP 完成會員註冊，把可愛小提燈帶回家。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025台灣燈會」即將於02/07-02/23在桃園機場捷運 A18 與 A19 站周邊盛大登場！桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）周柏吟局長表示為了讓旅客留下最難忘的賞燈回憶，桃園市政府特別推出「2025台灣燈會在桃園紀念寶可夢提燈」，民眾只要下載「遊桃園」APP 並完成會員註冊（含既有及新註冊的會員），即可獲得提燈兌換資格，讓大小朋友都能帶著可愛的寶可夢小提燈漫遊燈區，感受光影奇幻魅力！

「2025台灣燈會」寶可夢小提燈，精巧可愛。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供
「2025台灣燈會」寶可夢小提燈，精巧可愛。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供

觀旅局周柏吟局長提到這款寶可夢主題小提燈設計精巧，超級可愛的星星造型象徵閃耀的元宵夜空，燈面圖案結合蛇年主題的「君主蛇」以及超萌寶可夢，以及穿上農曆新年喜氣服飾的皮卡丘，充滿濃濃的過年氛圍，加上超豐富的小配件，可依喜好自由組裝出六種玩法，不論是脖掛、手提、掛飾或當小夜燈，萌力十足，收服大小朋友的心。

◉ 如何領取寶可夢提燈？簡單3步驟！

1. 下載「遊桃園」APP

2. 註冊會員並輸入手機號碼驗證（既有用戶需註冊會員，並輸入手機號碼驗證）

3. 02/07起請至「光臨千塘國」現場開啟APP，並點選「燈會尋寶趣」中「線上換好禮」取得電子兌換券，至洽溪路提燈發放處排隊兌換

・提燈發放時間：2025/02/07（五）～02/23（日） 每日14:00開放領取，數量有限，兌完為止！

・提燈領取地點：「光臨千塘國燈區」洽溪路提燈發放處 每位會員限領1盞，數量有限，先到先領！

　※12歲以下孩童須由家長陪同排隊，每組最多1大1小可領取2盞。

　※如遇 APP 註冊或網路問題，請至現場寬頻網路區重新操作，或洽服務台工作人員協助。

全新「2025台灣燈會遊桃園」APP版本於02/06正式上線，讓燈會體驗升級！

立即下載「遊桃園」APP：http://onelink.to/pa882m

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