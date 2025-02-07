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桃機變身！候機室玩轉台灣多元文化特色 第一航廈全新美食區滿足旅人味蕾

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圖：昇恆昌免稅商店／提供
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【旅奇傳媒/編輯部報導】出國前的候機時間，除了逛免稅商店、吃美食，還能提前到候機室體驗台灣多元文化。昇恆昌免稅商店將桃園國際機場候機室打造成多元文化藝術平台，推廣台灣豐富文化，新開三間的候機室，不僅能欣賞金馬獎獲獎短片、六大離島風情，還有 AI 藥師把脈看診。

桃園國際機場C9島嶼漫遊候機室與交通部觀光署、金門縣政府、澎湖國家風景區管理處合作，以「離島風情」為主題。　圖：昇恆昌免稅商店／提供
桃園國際機場C9島嶼漫遊候機室與交通部觀光署、金門縣政府、澎湖國家風景區管理處合作，以「離島風情」為主題。　圖：昇恆昌免稅商店／提供

為滿足大批出國旅客味蕾，桃園國際機場第一航廈 B4 候機室旁推出全新美食區「樂饗食尚」，引進知名台灣人氣手搖品牌龜記茗品、國際速食品牌漢堡王，還有昇恆昌免稅商店自營餐廳品牌「Hómee Rice」，為桃園國際機場注入更多台味、國際化且多元的豐富餐飲體驗。昇恆昌透過味覺、視覺、聽覺與觸覺的全方位體驗，將台灣的藝術、文化及生活方式呈現，陪伴旅人度過候機時光。

▲桃園國際機場 C8「造夢映象」候機室以「台灣電影」為主題，設置大型場記板讓旅客與電影道具合影留下美好回憶。　圖：昇恆昌免稅商店／提供
▲桃園國際機場 C8「造夢映象」候機室以「台灣電影」為主題，設置大型場記板讓旅客與電影道具合影留下美好回憶。　圖：昇恆昌免稅商店／提供

昇恆昌秉持專業及創新的企業理念，規劃桃園國際機場一系列景觀休息區及24個主題候機室等公共設施，打造多元文化空間，其中桃機第二航廈候機室透過與產官學合作將台灣的獨特魅力展現其中，農曆年前 C5「漢方秘境」候機室、C8「造夢映象」候機室及C9「島嶼漫遊」候機室完工啟用，讓旅客在候機時光中感受台灣文化與創意，享受融合藝術與舒適的全方位感官體驗，同步提升國際旅客對台灣的認識與旅行質感。

▲桃園國際機場C5「漢方秘境」候機室讓旅客了解台灣特色草本及世界草本歷史。　圖：昇恆昌免稅商店／提供
▲桃園國際機場C5「漢方秘境」候機室讓旅客了解台灣特色草本及世界草本歷史。　圖：昇恆昌免稅商店／提供

C5「漢方秘境」候機室以「療癒與放鬆身心」作為核心概念，讓旅客在候機時沉靜放鬆並體驗傳承千年的漢方文化，並提供 AI 藥師互動，仿照中醫把脈問診的方式，為旅客提供專屬養生食譜，跟旅客創意互動。

C8「造夢映象」候機室以「台灣電影」為主題，與國家電影及視聽文化中心、中影股份有限公司、台北金馬影展執行委員會、臺中市政府新聞局等單位合作，設置經典影廳座椅、大螢幕及場記板等道具，讓旅客與電影道具合影留下美好回憶。

C9「島嶼漫遊」候機室與交通部觀光署、交通部觀光署澎湖國家風景區管理處、金門縣政府合作，以「離島風情」為主題，，並將台灣的獨特魅力傳遞到世界各地。

▲桃園國際機場 B4 候機室旁新開的「Hómee Rice」以「家的味道」為理念，提供嚴選台灣在地食材餐點。　圖：昇恆昌免稅商店／提供
▲桃園國際機場 B4 候機室旁新開的「Hómee Rice」以「家的味道」為理念，提供嚴選台灣在地食材餐點。　圖：昇恆昌免稅商店／提供

位在 B4 候機室旁新開的「Hómee Rice」以「家的味道」為理念，嚴選台灣在地食材，主打台灣經典家鄉味的飯類餐點，並與獲米其林綠星殊榮的陽明春天（士林）合作推出料理，道道都能讓機場旅客在離台前，留下對台灣美好的味蕾記憶。

龜記茗品與職人合作，首度進駐台灣國際機場，特別推出有別於市區店的全新獨家菜單。全球速食連鎖品牌漢堡王，近期進駐第一航廈管制區內靠 B4 候機室，提供旅客不同的速食選擇。搭紅眼班機的旅客也不用擔心，A7 景觀電子圖書室前引進 Yo Kai Express 拉麵自動販賣機，讓旅客24小時都吃得到熱騰騰的一風堂拉麵，溫暖旅客的心和胃。

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