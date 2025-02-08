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2025 春遊玩「蛇」麼？ 暢遊桃園白天打卡秘境、夜遊燈會，住宿再領澎派新年禮

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

2025 台灣燈會終於在引頸期盼下重返桃園，將於 2/12 – 2/23 閃耀登場，傳統燈籠工藝巧妙輝映無數埤塘的特殊景象，呈現自然與人文的光影盛宴，打造全台最具特色的燈會活動。而近期在社群媒體上出現多處引發網友熱烈討論的桃園新秘境，結合即將登場的蛇年主燈會，還有北台灣最大的特色連鎖旅館集團 168inn 熱情響應，祭出超優惠燈會住宿專案，今年專屬桃園的精彩春遊路線，預計觀光人潮將較去年成長 30%，為桃園觀光注入新活力！

打卡 Threads 爆紅景點！2025 桃園春遊最對味

2025 台灣燈會 x 桃園春遊｜Threads 脆友強力推薦

今年桃園不僅主辦備受矚目的台灣燈會，也經網路票選成為「2025 春遊首選」。Threads 脆友大力推薦：逛燈會前可順遊桃園近期爆紅景點，像是宛如地下宮殿的「水の秘密基地」，結合水景與地景、搭配 LED 燈光展現神秘氛圍；還有虎頭山環保公園，身為桃園市區的制高點，能俯瞰市區全景、園內春花綻放，更可在黃昏時遠眺夕陽。

圖片來源：桃園觀光導覽網 / 有著「星星公園」美名的虎頭山環保公園
圖片來源：桃園觀光導覽網 / 有著「星星公園」美名的虎頭山環保公園

桃園旅遊提案｜入住旅館，踏青打卡一次搞定

其實桃園還有許多適合賞花踏青、拍照打卡的春遊景點。建議可以在附近旅館下榻一晚，隔天再繼續暢遊。像是 168inn 旗下 8 家桃園館別，提供多元房型、館內設施及貼心服務，無論三五好友、帶小孩出遊或長輩踏青，都能找到理想住宿選擇。

圖片來源：168inn / (上) 六星桃園館豪華雙人房、(左下) 潮旅館、(右下) i hotel中壢館戰隊四人房
圖片來源：168inn / (上) 六星桃園館豪華雙人房、(左下) 潮旅館、(右下) i hotel中壢館戰隊四人房

2025 春遊亮點 — 台灣燈會在桃園

2025 台灣燈會將於 2/12–2/23 開展，以「光聚千塘串桃園」為核心，展出超過 300 件作品，並舉辦傳統民俗表演、美食市集與親子互動等活動。主燈位於 A18 高鐵桃園站前廣場，該處交通便利、周邊購物商城林立，預估大批人潮湧入。若想好好逛完燈會，建議提早預訂附近旅宿，如 i hotel 中壢館、六星中壢館、168motel 中壢館等，多住一晚讓春遊更輕鬆。

圖片來源：168inn / (左) 六星中壢館-KTV雙人房、(右) 168motel 中壢館雙人房型
圖片來源：168inn / (左) 六星中壢館-KTV雙人房、(右) 168motel 中壢館雙人房型

為歡慶台灣燈會重返桃園，168inn 旅館集團特推出燈會主題限量住宿專案，邀請大家春天來桃園賞花、看燈會、住一晚，挖掘更多桃園景點、品嚐在地美食，感受桃園春遊魅力。即日起至 2025/2/23，於官網預訂「2025 台灣燈會住宿專案」，可獲得精緻蛇年小提燈；若入住六星桃園館、潮旅館、i hotel 中壢館、168motel 中壢館，還可再加碼獲得「桃園好棧台灣燈會限量禮袋」，內含多款桃園觀光工廠優質產品，超澎湃新年禮為春遊增添更多驚喜！

圖片來源：168inn / (左) 2025桃園燈會蛇形燈籠、(右)2025桃園燈會小禮袋
圖片來源：168inn / (左) 2025桃園燈會蛇形燈籠、(右)2025桃園燈會小禮袋

【168inn 旅館集團各分館資訊】
六星旅館 中壢館
地址：桃園市中壢區元化路二段122號
168motel 中壢館
地址：桃園市中壢區中美路二段160號
i hotel 電競旅館 中壢館
地址：桃園市中壢區中美路一段18號5樓
潮旅館
地址：桃園市桃園區大興西路二段69巷12號
六星旅館 桃園館
地址：桃園市桃園區經國路721號
168motel 桃園館
地址：桃園市桃園區寶慶路18號
i hotel 電競旅館 桃園館
地址：桃園市桃園區中正路56號8樓

延伸閱讀 >> 高雄住宿｜精選7家高雄輕軌周邊住宿，復古美學、無印文青風，通通滿足你！

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