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在地人激推「桃園4家寶藏銅板宵夜」！從餐車吃到店面、不定時擺攤的滷味店

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

深夜肚子餓卻不知道該吃什麼嗎？今天RG特派員要帶大家一起探訪桃園八德這個宵夜寶藏地，為你精選了4家在地人激推的銅板美食，從經典路邊攤到已搬進店面的人氣餐點，每一家都值得一試！來到八德廣福路的宵夜街，白天是熱鬧的市場，夜晚則變身宵夜美食集散地。這次的寶藏美食有深夜限定的清粥小菜、總是大排長龍的滷味攤、充滿家鄉味的大腸麵線與蚵仔煎，以及香氣四溢的平價烤肉攤。不管你是喜歡鹹香入味的滷味、飽足感十足的麵線，還是愛吃炭烤的朋友，都能在這裡找到屬於你的那一口幸福。

桃園宵夜美食｜大湳清粥小菜

桃園宵夜界的隱藏版神店《大湳清粥小菜》，每天深夜 10 點營業到凌晨 3 點（週日、一公休），一開店就吸引排隊人潮。店家從小餐車一路吃到現在店面經營，不僅環境乾淨，營業時間也更穩定。點餐採自助方式，可內用或外帶，先拿便當盒自選菜色，約 30 種小菜任君挑選。招牌菜色包含蒸蛋、排骨、豬肝、高麗菜、空心菜、菜脯蛋、荷包蛋、焢肉、豬腳等，滷豬腳與滷排骨更是秒殺款！

圖 / ReadyGO
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推薦吃法

若點白飯，可向老闆要求加滷汁，風味更提升。

地瓜粥綿密香甜，喜歡粥類的人必試。

另有辣椒可搭配，微辣增添風味。

店家資訊

地址：桃園市八德區介壽路二段 23 號

營業時間：22:00–02:00（週日、一休）

桃園宵夜美食｜真香味烤肉

位於八德的神級串烤店，黃色招牌位於巷弄轉角處，燈光明亮易找。攤位上各種串烤食材整齊陳列，先炸後烤的做法別具一格——食材經炸過後，刷上特製醬料再以炭火烤製，香氣撲鼻。推薦品項有 雞皮（Q 彈鹹香）、豬血糕（軟糯帶醬香）、香菇（鮮嫩多汁）以及 甜不辣（外酥內軟）。搭配啤酒或清爽飲料，讓夜晚更具宵夜魅力。

圖 / ReadyGO
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店家資訊

地址：桃園市八德區介壽路二段 430 號

營業時間：19:00–23:30（週一、二公休）

桃園宵夜美食｜香香滷味

晚上 9 點左右在八德大湳市場出現的不定時攤位，僅營業到深夜 12 點，短短 3 小時總是吸引大批饕客排隊，堪稱滷味界的「隱藏版」好店。老闆娘動作俐落，挑好食材後會切好打包，還貼心附上一大把酸菜。滷味風味鹹香濃郁，搭飲料超對味！

圖 / ReadyGO
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推薦品項

海帶（滑嫩）

脆腸（香脆彈牙）

百頁豆腐（吸飽滷汁特別入味）

雞腳（軟爛帶膠質）

米血（Q 彈）

豬耳朵（脆中帶韌）

雞肝、鴨胗（嚼勁十足）

大份酸菜更為滷味增添一抹清爽，吃完不膩口。

店家資訊

地址：桃園市八德區廣福路 59–61 號

營業時間：週一～日 20:30–01:30（不定時擺攤）

桃園宵夜美食｜大腸麵線、蚵仔煎

大湳市場宵夜街有家低調卻人氣滿滿的路邊攤，位於佳湘麵包斜對面，黃色招牌相當醒目。販售大腸麵線與蚵仔煎為主，價格親民：大腸麵線小碗 30 元、大碗 40 元，滷得香軟的大腸給料十足，麵線帶淡淡沙茶香，可添幾滴烏醋增添風味，CP 值超高！

圖 / ReadyGO
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必點品項

大腸麵線：大腸 Q 彈入味，麵線滑順濃香。

蚵仔煎：粉漿 Q 彈，蚵仔鮮美多汁，小白菜搭配特製醬料，鹹甜平衡。

另有雞蛋煎、蝦仁煎、綜合煎、鮮魚湯等，銅板價十分划算。

店家資訊

地址：桃園市八德區大同路 20 號（大湳市場）

營業時間：16:00–22:00（週五休）

電話：+886-927-239-726

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