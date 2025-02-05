「10公尺呆萌巨獸」現身台灣燈會！五星級賞燈方案 推45家桃園旅宿優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「台灣燈會」在桃園，將以親子與遊戲為主題推出「光的遊戲場：活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘國、福光滿意讚」5大燈區。本次燈會特別引進大朋友、小朋友都喜愛的知名IP寶可夢現身在青塘園展區，歡迎來青埔打卡朝聖，與躺平還有10公尺高的呆萌卡比獸一起打呼；還有6公尺高的超Q皮卡丘幫大家用可愛發光發電！在「光的遊戲場」內，也用心融入了馬戲團、桃園客家、閩南、新住民、埤塘、水圳景觀，以及農村再生等多元文化的特色，誠摯邀請全台民眾共襄盛舉，五大燈區將在2025年2月7日搶先試營運。

桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）周柏吟局長表示，02/07-02/23在燈會期間，歡迎拎包入住桃園，輕鬆賞燈。觀旅局與在地優質旅宿合作，推出「5星級賞燈方案」，包括：燈會期間45家住宿優惠、住桃園好棧送限量小禮袋、住指定旅宿有機會搶先獲得蛇年限定小提燈、旅宿業專屬接駁通行證（凡旅宿自主載送住客至台灣燈會賞燈，本府特規劃有專屬臨停上、下客區），以及住客享開燈台賞燈（凡入住桃園旅宿，住客可憑桃園住宿憑證至3號服務台換券上開燈台賞燈）等好康，詳細旅宿優惠方案請上「桃園觀光導覽網」，歡迎留宿桃園遊賞台灣燈會。

▲2025台灣燈會在桃園。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

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