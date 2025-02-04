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蛇麼都好玩！2025新竹燈會點亮「最炫科技風」 陪你迎春闔家樂

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：邱臣遠 FB
▲圖片來源：邱臣遠 FB


新竹市迎接春節的歡樂氣氛濃厚，2025新竹燈會以「蛇麼都好玩」為主題，從1/25至2/16，熱鬧登場於東門城及護城河親水公園。結合童趣與科技，這場燈會不僅是視覺的饗宴，更將新竹打造成一座親子共遊的夢幻遊樂場，邀請全台民眾一起來竹市走春，感受滿滿的節慶氛圍。


▲圖片來源：邱臣遠 FB
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今年的主燈「蛇彩繽紛」以幾何積木造型突破傳統燈會的印象，炫麗的多面體結構搭配明亮的燈光與鮮豔的色彩，點亮300多年歷史的東門城。主燈不僅展現現代科技感，還融入歷史韻味，象徵新竹在科技與文化上的完美結合，成為燈會的絕美焦點，吸引無數遊客駐足拍照。


▲圖片來源：邱臣遠 FB
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燈會活動以東門城為核心，延伸至護城河親水公園，融合歷史建築與炫彩燈光，營造多元活力的城市風貌。這場光影饗宴不僅點亮了新竹的夜晚，也讓遊客在燈光中感受這座科技之都的獨特溫暖與人情味，體驗耳目一新的城市魅力。


▲圖片來源：邱臣遠 FB
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活動期間，除了欣賞絢爛的燈光作品，還規劃了多項互動體驗。每日限量150份的專屬紅包袋，只需在「新竹市政府城市行銷處」FB粉絲專頁按讚，就能於服務台領取，為新春增添驚喜。此外，2月7日至9日的元宵市集更是不可錯過，親子手工搖元宵、彩繪小燈籠DIY等活動趣味橫生，現場還限量發放蛇年小提燈，讓參與者滿載而歸。


▲圖片來源：邱臣遠 FB
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燈會壓軸活動將於2月9日晚間在火車站前廣場舉行的元宵晚會掀起高潮。屆時，精心安排的豐富節目將帶來視覺與聽覺的雙重享受，全場洋溢著歡樂與熱烈的節慶氛圍，讓大小朋友都能感受到春節的美好時光。


▲圖片來源：邱臣遠 FB
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▲圖片來源：邱臣遠 FB
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【2025新竹燈會】

活動期間：2025/1/25-2025/2/16

活動地點：新竹東門城及護城河親水公園


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